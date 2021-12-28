شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير الصوت قد يكون علامة على الإصابة بمتغير أوميكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العلماء عن عرض جديد لمتغير أوميكرون لفيروس كورونا، وهو قد يكون العَرَض الأول الذى يمكنك سماعه بدلاً من الشعور به، حيث قال الباحثون إن تغيير صوتك إلى صوت أجش قد يكون علامة على إصابتك بمتغير أوميكرون، وفقاً لجريدة "دايلى إكسبريس".

وكان العلماء يعرفون أن متغير أوميكرون ينتج عنه "التهاب فى الحلق"؛ لكن معرفة ترتيب وصول الأعراض يمكن أن يساعد الناس على التصرف مبكرًا لوقف انتشار الفيروس فى الجسم، هذا لأنك ستختبر التغيير فى صوتك قبل حدوث التهاب الحلق، لذا إذا شعرت بتغيير فى صوتك يجب إجراء اختبار لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا.

ووجدت بيانات من تطبيق ZOE Covid البريطانى، حيث يقوم الأشخاص بتسجيل أعراضهم عبر الأبليكيشن، أن الأشخاص يبلغون أيضًا عن تطوير "صوت أجش" نتيجة لمتغير أوميكرون.

وأوضح العلماء أنه رغم أن متغير أوميكرون ينتج عنه أعراض أكثر اعتدالًا من متغير دلتا، إلا أنه معدٍ أكثر.

وقد يعاني الأشخاص المصابون بالسلالة من فقدان الشهية وضباب الدماغ، وعلى الرغم من أنها لم تكن من بين الأعراض الأكثر انتشارًا التي تم الإبلاغ عنها، إلا أن بعض المشاركين فى الاستطلاع أفادوا بفقدان الشهية بالإضافة إلى الغثيان إلى جانب ضباب الدماغ كأعراض عانوا منها.

وكشفت الأعراض الأكثر شيوعًا المسجلة فى تطبيق ZOE أن متغير أوميكرون قد يشبه البرد التقليدى من نواحٍ كثيرة.

كانت أهم 5 أعراض في الدراسة هي:

- سيلان الأنف

- صداع الرأس

- التعب (خفيف أو شديد)

- العطس

- التهاب الحلق.