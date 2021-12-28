شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أسباب زغللة العين المستمرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زغللة العين واحدة من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون ولا يعرفون سبب المشكلة قد يكون ذلك ناتج عن بعض المشاكل الصحية أو نتيجة دخول الأتربة والغبار، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن أسباب زغللة العين هى:

1: انفصال الشبكية

انفصال الشبكية من المشكلات التى يعانى منها البعض وعندما يحدث ذلك ترى أضواء وامضة وبقع سوداء متبوعة بمنطقة غير واضحة أو غائة فى الرؤية

2: السكتة الدماغية

يمكن أن تحدث رؤية ضبابية أو مفقودة في كلتا العينين عندما تصاب بسكتة دماغية تؤثر على جزء الدماغ الذي يتحكم في الرؤية، و تؤدي السكتة الدماغية التي تصيب العين إلى عدم وضوح الرؤية أو فقدانها في عين واحدة فقط.

3: التنكس البقعي الرطب

يطلق على مركز شبكية العين اسم البقعة وقد تنمو الأوعية غير الطبيعية، مما يتسبب في تسرب الدم والسوائل الأخرى إلى البقعة، وهذا ما يسمى بالتنكس البقعي الرطب .

يسبب ضبابية وفقدان الرؤية في الجزء المركزي من مجال الرؤية الخاص بك. على عكس التنكس البقعي الجاف، ويمكن أن يبدأ هذا النوع فجأة ويتطور بسرعة.

4:إجهاد العين

يمكن أن يحدث إجهاد العين بعد النظر إلى شيء ما والتركيز عليه لفترة طويلة دون انقطاع عندما تكون نتيجة التركيز على جهاز إلكتروني مثل الكمبيوتر أو الهاتف المحمول، فإنها تسمى أحيانًا إجهاد العين الرقمي، تشمل الأسباب الأخرى القراءة والقيادة ، خاصة في الليل وفي الأحوال الجوية السيئة.

5: التهاب الملتحمة

يسمى أيضًا التهاب الملتحمة بالعين الوردية، وهو عدوى تصيب البطانة الخارجية للعين، وعادة ما يحدث بسبب فيروس ولكن يمكن أن يكون أيضًا بسبب البكتيريا أو الحساسية.

6:خدش القرنية

القرنية هي الغطاء الشفاف على مقدمة عينك، فعندما تتعرض للخدش أو الإصابة ، قد تصاب بتآكل القرنية بالإضافة إلى الرؤية الضبابية ، قد تشعر أن هناك شيئًا ما في عينك.

7: ارتفاع نسبة السكر في الدم

يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تضخم عدسة العين ، مما يؤدي إلى تشوش الرؤية.