شكرا لقرائتكم خبر عن فى الشتاء كتر من البطاطا.. تنظم ضغط الدم وتساعد فى فقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تساعد البطاطا في تحسين مناعتك وتنظيم ضغط الدم علاوة على فوائد كثيرة للبطاطا الحلوة، بسبب محتواها الغنى بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، في هذا التقرير نتعرف على فوائد البطاطا الصحية حتى تقوم بدمجها بشكل صحي في وجباتك اليومية والوجبات الخفيفة، بحسب موقع "Health".

فوائد البطاطا البطاطا مصدر جيد لفيتامينات C و A

كوب واحد من البطاطا المخبوزة يوفر ما يقرب من نصف احتياجاتك اليومية من فيتامين سي توفر نفس الحصة أيضًا 400٪ من المدخول اليومي الموصى به من فيتامين أ.

وكلا المغذيين ضروريان لدعم وظيفة المناعة، وهو أمر مهم بشكل خاص خلال موسم البرد والإنفلونزا، كما أن فيتامين أ هو أيضًا مفتاح للحفاظ على صحة الجلد والرؤية ووظيفة الأعضاء.

البطاطا غنية بالكثير من العناصر الغذائية الأخرى

توفر حصة البطاطا الحلوة ثلث احتياجاتك من المنجنيز، وهو معدن يساعد على إنتاج الكولاجين وتعزيز صحة الجلد والعظام، ستحصل أيضًا على ما بين 15 و 30٪ من العديد من فيتامينات ب والمعادن الداعمة للطاقة ، بما في ذلك البوتاسيوم.

تعد البطاطا الحلوة من المواد المضادة للأكسدة

تعمل الفيتامينات A و C أيضًا كمضادات للأكسدة تحمي الخلايا من الشيخوخة والأمراض، لمزيد من مضادات الأكسدة ، اختر البطاطا الحلوة الأرجوانية، حيث تتمتع الصبغة التي تمنحها لونها الرائع بخصائص فعالة مضادة للأكسدة.

البطاطا مضادة للالتهابات

لقد عرفنا منذ فترة طويلة أن الالتهابات منخفضة الدرجة التي لم يتم فحصها تزيد من خطر الإصابة بكل مرض مزمن تقريبًا، بما في ذلك السمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والسرطان.

وثبت أن المركبات الطبيعية المضادة للالتهابات الموجودة في البطاطا الحلوة تقلل الالتهاب على المستوى الخلوي: أظهرت الأبحاث التي أجريت على الحيوانات انخفاض الالتهاب في أنسجة المخ والأعصاب بعد استهلاك مستخلص البطاطا الحلوة الأرجواني.

البطاطا لا تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم

قد يعتبر البعض البطاطا الحلوة نشوية للغاية، ولكن محتواها العالي من الألياف يجعلها نشا بطيئًا للاحتراق - مما يعني أنها لن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم والأنسولين. كوب واحد من البطاطا المخبوزة يوفر حوالي 6 جرامات من الألياف، أي أكثر من ربع الحد الأدنى اليومي الموصى به.

تساعد البطاطا الحلوة في تنظيم ضغط الدم

كوب واحد من البطاطا المخبوزة بقشرتها يوفر 950 مجم من البوتاسيوم، هذا أكثر من ضعف الكمية في موزة متوسطة الحجم، يزيل البوتاسيوم بشكل أساسي الصوديوم الزائد والسوائل من الجسم، مما يخفض ضغط الدم ويقلل من إجهاد القلب، ويساعد البوتاسيوم أيضًا في تنظيم ضربات القلب وتقلصات العضلات.

قد تساعد في دعم فقدان الوزن

حوالي 12٪ من النشاء الموجود في البطاطا الحلوة عبارة عن نشا مقاوم، وهو مادة حشو تشبه الألياف لا يهضمها جسمك ويمتصها، وجدت إحدى الدراسات أن استبدال 5.4٪ فقط من إجمالي تناول الكربوهيدرات بالنشا المقاوم أدى إلى زيادة بنسبة 20 إلى 30٪ في حرق الدهون بعد الوجبة كما يحفز النشا المقاوم الجسم على ضخ المزيد من الهرمونات المسببة للشبع.