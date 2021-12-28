شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أفضل الطرق للتخلص من الاكتئاب والتوتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعاني من التوتر والاكتئاب والقلق فعليك قرائه الأسطر القادمة للتعرف على أفضل الطرق التي تساهم بشكل كبير فى القضاء والتخلص من هذه الأمور السلبية، وذلك وفقا لموقع " verywellmind.".

هل تسبب الضغوط النفسية الإصابة بالاكتئاب؟

نعم الضغوطات المتكررة لها تأثير كبير على مشاعرنا ونفسيتنا وتزيد من فرص الإصابة بالإحباط والاكتئاب والحزن.

هل يمكن تناول الأدوية المضادة للاكتئاب لتجنب هذه المشاعر السلبية؟

نعم هي تساعدك في التخلص من الاكتئاب، ولكن لها تأثيرات جانبية سلبية كثيرة علي الصحة العامة، ولذا يجب عليك تجنب تناولها.

ما هي أفضل النصائح للتخلص من الاكتئاب دون أخذ أدوية مضادة له؟

-الحصول على ساعات كافية من النوم تساعدك في التخلص من المشاعر السلبية وتجعلك أكثر مرونة وصاحب مزاج جيد.

-الحصول علي قسط جيد من الاسترخاء يوميا.

-ممارسة الرياضة كالمشي في الهواء تعد من أبرز النصائح .

-قلل من تناول المنبهات والمشروبات الغنية بالكافيين.

-اهتم بنوعية الطعام المتناول ويجب أن يكون غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم يوميا للحصول علي مزاج جيد.

-إذا كنت تعاني من نقص فيتامين "د" فعليك أخذ الحبوب المعوض له لأن نقصان نسبته يعد من الأمور المسببة للإصابة بمزاج سيء وتصبح أكثر عرضة للاكتئاب.

ما هي أعراض الاصابة بالاكتئاب؟

-الخمول.

-الرغبة في الهروب من الواقع.

-عدم الرغبة في التعامل مع الأخريين.

-المزاج السيء.