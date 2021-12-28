شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الدهون الصحية لحماية القلب وصحة الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تخشى الدهون التي تناولتها فى طعامك، فهناك أخبار جيدة لك، فيمكن أن تكون هذه الدهون مفيدة لجسمك لأنها تمدها بالطاقة وتساعد على امتصاص الفيتامينات وتحمي قلبك وصحة دماغك، يجب أن يكون من الصعب تصديق كل هذه الأمور بالنسبة لك لأنه قيل لك لسنوات أن تناول الدهون سيضيف مزيد من الوزن إلى محيط الخصر، ويرفع نسبة الكوليسترول، ويسبب عددًا لا يحصى من المشاكل الصحية ، يجب أن تعلم أن الدهون ليست كلها متشابهة، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

يمكن للدهون الصحية أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول وتساعدك على منع الإفراط في تناول الطعام أو تناول الوجبات الخفيفة بشكل مفرط ، وخاصة الكربوهيدرات، الدهون نوعان - الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة، هذا الأخير هو الأفضل بالنسبة لك وغالبًا ما يعتبر "الطفل الذهبي" للدهون الغذائية.

ما هي الدهون الصحية؟

تُعرف الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة باسم "الدهون الصحية"، تعتبر صحية لأنها يمكن أن تساعد في تقليل الكوليسترول الضار (LDL) ، وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL). ويقلل أيضًا من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، قد تساعد إضافة المزيد من هذه الدهون الصحية إلى نظامك الغذائي أيضًا في جعلك تشعر بمزيد من الرضا بعد تناول الوجبة ، مما يقلل الجوع يؤدي إلى مزيد من فقدان الوزن.

تعتبر الأسماك الدهنية وبذور الكتان المطحونة وزيوت الطهي النباتية السائلة (الأفوكادو والزيتون والفول السوداني) والمكسرات والبذور مصدرًا غنيًا لمواد الأكسدة في المكسرات والأفوكادو والزيتون وزيوت الطبخ النباتية السائلة (بذور العنب والسمسم وعباد الشمس والخضروات) وبعض البذور والدهون الحيوانية.

الدهون غير الصحية

الآن بعد أن عرفت ما هي الدهون الجيدة ، من المهم التخلص من الدهون غير الصحية من نظامك الغذائي، الدهون المتحولة الاصطناعية المعروفة أيضًا باسم الدهون المصنعة هي الدهون غير الصحية، يتم إنشاؤها عندما يتم ضخ جزيئات الهيدروجين في الزيوت النباتية، يمكن العثور على الدهون المتحولة في كل شيء من البيتزا المجمدة إلى الكعك والبسكويت لذلك، يُطلب من مصنعي المواد الغذائية إدراج الدهون المتحولة بالجرام على الملصقات، يمكن للدهون الاصطناعية المتحولة أيضًا أن تسبب التهابًا مرتبطًا بأمراض القلب والسكتة الدماغية والحالات المزمنة الأخرى. يمكن أن يساهم أيضًا في مقاومة الأنسولين ،مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

حتى الدهون المشبعة تعتبر غير صحية، على الرغم من أن الدهون المشبعة ليست ضارة مثل الدهون المتحولة ، إلا أنها يمكن أن ترفع نسبة الكوليسترول الضار LDL ويمكن أن تؤثر الإفراط في تناولها سلبًا على صحة القلب ، لذلك من الأفضل تناولها باعتدال، بينما لا داعي لاستبعاد كل الدهون المشبعة من نظامك الغذائي ، يوصي معظم خبراء التغذية بقصرها على 10٪ من السعرات الحرارية اليومية.

الدهون المشبعة - تشمل المصادر الأولية:

لحم أحمر

جلد الدجاج

منتجات الألبان كاملة الدسم (الحليب والقشدة والجبن)

الزيوت مثل زيت جوز الهند وزيت النخيل