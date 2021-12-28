شكرا لقرائتكم خبر عن أكلات ابعد عنها لو عندك انتفاخ في البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتفاخ البطن والغازازت مشكلة يعانى منها الكثيرون قد يكون ذلك نتيجة الإصابة ببعض الأمراض والمشاكل الصحية فى القولون أو نتيجة تناول الأطعمة التى تزيد من الانتفاخ واضطرابات القولون .

وحسب ما ذكره موقع webmd يقدم الخليج 365 بعض الأكلات التى يجب أن تبتعد عنها حتى لا تصاب بانتفاخ البطن وهى:

1: الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط ومحشى الكرنب، رغم فوائدها المتعددة ولكنها تزيد من الانتفاخ فينصح بالحد من تناولها إذا كنت مريض قولون وتعانى من الانتفاخ.

2: البقوليات مثل فول الصويا والفول السوداني والعدس والفاصوليا.

3: البصل والثوم إذا تم وضعهم فى الطعام بشكل كبير تسبب الانتفاخ واضطرابات القولون.

4: الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والألياف القابلة للذوبان تكون أكثر عرضة للتخمر بواسطة بكتيريا الأمعاء وتسبب لك الغازات، لا يجب أن تتجنب هذه الأطعمة تمامًا ، لأن العديد من الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات والألياف القابلة للذوبان تعتبر صحية.

ولكن لتجنب الغازات والانتفاخ، اختر البروتينات الحيوانية والخضراوات الورقية مثل السبانخ والأطعمة المخمرة مثل الشوفان تعتبر العديد من الفواكه خيارات جيدة أيضًا ، ولكن لا يزال يتعين عليك تناولها باعتدال.