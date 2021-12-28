شكرا لقرائتكم خبر عن الجرى للرد على الهاتف يعرض كبار السن لخطر السقوط وكسر العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الخبراء والأطباء أن الجري والتسرع للرد على الهاتف الأرضى في المنزل قد يتسبب في مشكلة صحية خطيرة خاصة لكبار السن فوق الـ 65 عاماً، حيث يزيد من خطر تعرضهم للسقوط، وهو أحد أكثر أسباب الوفيات بين كبار السن، حيث يعرضهم للكسور التي من الصعب التئامها مع التقدم في العمر، وفقاً لموقع "bestlife".

وقالت الدكتورة دوروثيا هدسون، خبيرة الرعاية الأولى، "قد يكون التسرع في الرد على الهاتف أمرًا خطيرًا للغاية بالنسبة لأي شخص، ولكن بشكل خاص لأولئك الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر."

وأضافت أن كبار السن الذين يحاولون الوصول إلى هواتفهم للرد عليها قبل أن يتوقف عن الرنين هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا التي تجعلهم ينتهي بهم الأمر إلى السقوط.

وتشرح قائلة: "الاندفاع المفاجئ في النشاط البدني المطلوب للوصول إلى هاتف سلكي في الوقت المناسب للرد، يكفي أن يتسبب في فقدان شخص مسن توازنه والسقوط غالبًا ما يكون تجربة مهددة للحياة لمن يبلغون 65 عامًا أو أكبر أيضًا، ولا يزال العديد من كبار السن يعتمدون على الهواتف الأرضية في حياتهم بشكل أساسى.

وقالت هدسون إن الحل السهل للوقاية من السقوط الناجم عن الجرى للرد على الهاتف بين البالغين بعمر 65 عامًا أو أكبر هو حمل الهاتف الخلوي اللاسلكي بدلاً من الهاتف الأرضي، ونصيحة أخرى للسلامة هي تجنب وجود أسلاك مكشوفة بشكل عام، ليس فقط من الهاتف ولكن من الأجهزة الإلكترونية الأخرى هذا يقلل من مخاطر التعثر.

يعتبر السقوط شائعًا بين البالغين في الولايات المتحدة الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، وفي كل ثانية من كل يوم ، يعاني شخص ما في هذه الفئة العمرية من السقوط، مما يؤدي إلى الإبلاغ عن 36 مليون حالة سقوط بين كبار السن كل عام.

والسقوط هو السبب الرئيسي للإصابة والوفيات بين كبار السن وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

يوضح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن "معظم حالات السقوط ناتجة عن مجموعة من عوامل الخطر. فكلما زادت عوامل الخطر لدى الشخص زادت فرصه في السقوط"

تشمل عوامل الخطر التي تزيد من فرصة السقوط بين كبار السن ضعف الجسم السفلي ونقص فيتامين (د) وصعوبة المشي والتوازن واستخدام الأدوية التي يمكن أن تؤثر على التوازن ومشاكل الرؤية وآلام القدم وضعف الأحذية والمخاطر المنزلية.