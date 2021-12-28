شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من رائحة كريهة تحت الإبط؟.. تجنب اللحوم واستخدم الليمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعانين من رائحة تحت الإبط؟، الكثير منا يعاني ويخجل من نفس الشيء بشكل عام ، ليس العرق هو الذي يشم بل البكتيريا التي تتغذى على هذا العرق لذا ، كيف تتخلص بشكل دائم من هذه الرائحة التي لا تطاق؟ الجواب في منزلك وفي نظامك الغذائي، إن اتباع هذه الطرق الفعالة والحفاظ على نظام غذائي صحي سيقضى على الرائحة وسيجعلك تشعر بمزيد من الثقة في نفسك، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

5 حيل لمنع الإبطين ذات الرائحة الكريهة. 1. النظافة الشخصية

يجب أن تكون قد سمعت هذه النصيحة آلاف المرات الآن وربما تريد أسلوبًا مختلفًا للتعامل مع مشكلة الرائحة، لكن الاعتناء بالنظافة الشخصية ونظام الاستحمام سوف يفيدك كثيرًا في منع رائحة الإبط، استخدم الماء الدافئ للاستحمام، لا تستخدم الماء الساخن لأنه يمكن أن يجعلك تتعرق أكثر، واستحم بشكل مثالي مرتين في اليوم.

2. خامة قماشية مناسبة

لقد سمعنا جميعًا عن أن القطن هو أفضل مادة يمكن ارتداؤها عند التعرق، أظهرت الدراسات أن لديها قدرة أفضل على امتصاص العرق والروائح مقارنة بالبوليستر والملابس الاصطناعية، تنمو رائحة الجسم أكثر على المنسوجات الاصطناعية، وبالتالي ، فإن ارتداء القطن والمواد الأخرى القابلة للتنفس سيساعدك على إبقاء العرق بعيدًا.

3. تجنب اللحوم الحمراء

تشير الأبحاث إلى أن تناول اللحوم الحمراء يساعد على التخلص من الرائحة الكريهة للإبط، وبالتالي ، فمن الأفضل تجنب اللحوم الحمراء أو التقليل من استخدامها ، حاول تناول الأسماك والدواجن بدلاً من ذلك، يجب أن يحتوي نظامك الغذائي على نسبة عالية من الماء والحد الأدنى من الثوم والبصل.

4. تخلصي من شعر الإبط

تميل البكتيريا إلى النمو على جذع الشعر في منطقة الإبط مما يتسبب في زيادة الرائحة في منطقة الإبط، احلق أو استخدم الشمع أو استخدم كريم إزالة الشعر وتخلص من شعر الإبط لتقليل الرائحة.

5. استخدم الليمون

الليمون هو أحد أفضل العلاجات التي تقتل البكتيريا بشكل فعال، قطعي ثمرة ليمون طازجة إلى نصفين وافركي نصف ليمونة تحت الإبطين واتركي العصير يلتصق ببشرتك، ثم خذ حمامًا بعد تركه يجف لبعض الوقت، سيؤدي القيام بذلك مرة واحدة كل يوم إلى تقليل رائحة جسمك.