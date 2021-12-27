اكتشاف قد يساعد في تطوير لقاح للإنفلونزا.. لا يتغير من عام لآخر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - توجد عدة أنواع من فيروسات الإنفلونزا التي تتغير من سنة إلى أخرى، ويؤثر بعضها بشكل كبير على كبار السن، في حين تستهدف أنواع أخرى الشباب والبالغين.

وتمكن علماء أمريكيون من تحديد نقطة ضعف جديدة لفيروس الإنفلونزا، مما يحرز تقدما في البحث عن لقاح عالمي ضد الإنفلونزا.

وحدد علماء في معهد أبحاث سكريبس وجامعة شيكاغو وكلية إيكان للطب في جبل سيناء، نقطة ضعف جديدة لفيروس الإنفلونزا، مما يحرز تقدما في البحث عن لقاح عالمي ضد الإنفلونزا.

وأفاد الباحثون في دراسة نشرت في 23 ديسمبر 2021 بدورية ” نيتشر”، بأن الأجسام المضادة ضد موقع بالفيروس تم تجاهله منذ فترة طويلة، أطلق عليه الفريق اسم “المرساة”، لديها القدرة على التعرف على مجموعة واسعة من سلالات الإنفلونزا ، حتى مع تحور الفيروس من عام إلى آخر.

ويقول أندرو وارد، الباحث الرئيسي بالدراسة وأستاذ علم الأحياء التكاملي والحاسوب في معهد سكريبس للأبحاث: “من المثير دائما اكتشاف موقع جديد للضعف في الفيروس، لأنه يمهد الطريق لتصميم لقاح شامل، كما أنه يوضح أنه على الرغم من كل السنوات والجهود المبذولة لأبحاث لقاح الإنفلونزا، لا تزال هناك أشياء جديدة يجب اكتشافها”.

ويقول المؤلف المشارك في الدراسة باتريك ويلسون: “من خلال تحديد مواقع الضعف تجاه الأجسام المضادة التي تشترك فيها أعداد كبيرة من سلالات الإنفلونزا المتنوعة، يمكننا تصميم لقاحات أقل تأثراً بالطفرات الفيروسية، والأجسام المضادة التي نصفها ترتبط بمثل هذا الموقع، ويمكن أيضًا تطوير الأجسام المضادة نفسها كأدوية ذات تطبيقات علاجية واسعة”.

وعادة ما تؤثر الإنفلونزا على أكثر من 20 مليون شخص في الولايات المتحدة وتؤدي إلى أكثر من 20 ألف حالة وفاة، وعادةً ما تعمل اللقاحات المضادة للإنفلونزا على إقناع جهاز المناعة بتكوين أجسام مضادة تتعرف على رأس الهيماجلوتينين (HA)، وهو بروتين يمتد إلى الخارج من سطح فيروس الإنفلونزا، والرأس هو أكثر المناطق التي يمكن الوصول إليها من الهيماجلوتينين، مما يجعله هدفا جيدا لجهاز المناعة، ولسوء الحظ فهو أيضا أحد أكثر المتغيرات من عام إلى آخر، وغالبا ما يتغير، مما يستلزم لقاحات جديدة.

وصمم الباحثون لقاحات الإنفلونزا التجريبية لتكون أكثر شمولية، مما يحفز الجسم على تكوين أجسام مضادة ضد منطقة ساق الهيماجلوتينين الأقل تغيرًا، وبعض لقاحات الإنفلونزا الشاملة هذه في الوقت الحالي في تجارب سريرية مبكرة.

وفي الدراسة الجديدة، قام فريق تعاوني من العلماء بتمييز 358 من الأجسام المضادة المختلفة الموجودة في دم الأشخاص الذين تم إعطاؤهم لقاح الإنفلونزا الموسمية، أو كانوا في المرحلة الأولى من تجربة لقاح تجريبي شامل للإنفلونزا، أو أصيبوا بشكل طبيعي بالعدوى.

والعديد من الأجسام المضادة الموجودة في دم المشاركين كانت عبارة عن أجسام مضادة معروفة بالفعل بأنها تتعرف على رأس أو ساق الهيماجلوتينين، لكن ظهرت مجموعة من الأجسام المضادة الجديدة، التي ترتبط بأسفل الساق، بالقرب من مكان ارتباط كل جزيء الهيماجلوتينين بغشاء فيريون الإنفلونزا.

قام الباحثون المشاركون بالدراسة بتسمية هذا القسم من الهيماجلوتينين بالمرساة، وبدأوا بدراسته أكثر، وفي المجمل حدد العلماء 50 جسما مضادا مختلفا لمرساة الهيماجلوتينين، من إجمالي 21 فردا، واكتشفوا أن الأجسام المضادة تعرفت على مجموعة متنوعة من سلالات الإنفلونزا الموسمية، وتمكنت بعض الأجسام المضادة أيضًا من التعرف على سلالات الإنفلونزا الوبائية H2 وH5 في الاختبارات المعملية، وفي الفئران نجحت الأجسام المضادة في الحماية من العدوى بثلاثة فيروسات إنفلونزا H1 مختلفة.

ويضيف هذا الاكتشاف هدفًا أكثر فاعلية، الأهم من ذلك أن هذه الأجسام المضادة تبدو شائعة إلى حد ما بين الناس، وتنتمي إلى فئة من الأجسام المضادة التي يمكن أن ينتجها جسم أي شخص، وهو اعتبار مهم في تصميم لقاح.