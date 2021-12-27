شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السرطان فى زمن الكورونا نصائح لتجنب الإصابة خلال الاحتفالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية والإجازات الخاصة بالفترة القادمة، وأيضًا انتشار فيروس كورونا بمتغيراته الجديدة، كيف يمكن لمرضي السرطان حماية أنفسهم من الإصابة؟ ويجيب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع "medicalxpress".

أوضح التقرير، أنه يجب على الأشخاص المصابين بالسرطان اتخاذ احتياطات إضافية في موسم العطلات والاحتفالات لتجنب الإصابة بـ كورونا، ويقول الخبراء إن أسرهم بحاجة أيضًا إلى توخي الحذر للمساعدة في حمايتهم.

يذكر مركز ييل للسرطان، أن الأشخاص المصابين هم أكثر عرضة للتعرض لمخاطر صحية نتيجة للإصابة بكورونا، حتي لو تم التطعيم، وهذا لا يعني أنه لا يمكنك الاستمتاع باحتفالات رأس السنة والأعياد، ولكن بالتخطيط والاحتياطات التي تجعل العطلات أكثر أمانًا للجميع.

قال الدكتور كيفين بيلينجسلي كبير المسؤولين الطبيين في مستشفى Smilow Cancer ومركز Yale للسرطان ، في نيو هيفن ، كونيتيكت الأمريكى، حاول تجنب الحفلات أو الحشود الكبيرة ، خاصة إذا لم تكن هناك حاجة للحضور ، وارتي كمامة ، وأغسل يديك كثيرًا والبقاء بعيدًا اجتماعيًا.

ونصحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه يمكن للأشخاص الحصول على جرعة معززة من لقاح كورونا بعد ستة أشهر من إكمال سلسلة التطعيم الأولية وذلك لتجنب الإصابة، وتقوية الجهاز المناعي للأشخاص وخاصة مرضي السرطان.