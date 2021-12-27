شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيد فعالية دواء "أفيفافير" الروسي لعلاج حالات دلتا وأوميكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة "خيمرار" لتصنيع الأدوية أن عقار "أفيفافير" الروسي المضاد لفيروس كورونا أظهر فعالية عالية في علاج الإصابات بمتحوري "دلتا" وأوميكرون".

وحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية قالت مجوعة "خيمرار" في بيان إن "أفيفافير" (تسميته الدولية هي "فافيبيرافير") يعالج بشكل فعال مختلف سلالات فيروس كورونا، بما فيها "دلتا" و"أوميكرون"، إذ أنه يجعل الفيروس غير قادر على تكوين مقاومة لـ"فافيبيرافير" حتى مع تعرض الخلايا المصابة للعقار لفترة طويلة، وهو ما أثبتته الدراسات السريرية.

النتائج الأولية لاختبار دواء "أفيفافير" الروسي على مرضى "كوفيد-19" أظهرت فعاليته بنسبة 90%.

يذكر أن مجموعة "خيمرار" الروسية طورت وأنتجت "أفافيفير" بدعم من الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في يونيو 2020، كأول دواء مضاد للفيروسات لعلاج فيروس كورونا المستجد. وتم إثبات فعالية الدواء في اختبارات سريرية كاملة في روسيا شملت 460 مريضا تأكدت إصابتهم بكورونا.

وأظهرت الدراسات السريرية قدرة الدواء على تخفيف الأعراض وتقليل مدة المرض إلى النصف، مقارنة بالعلاج التقليدي.