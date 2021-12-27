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القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يبدأ الإسهال عند طفلك بشكل مفاجئ ويستمر لمدة تقل عن أسبوعين ( وهذا يسمى الإسهال الحاد) أو مستمر (ويسمى الإسهال المزمن)، وفي معظم الحالات ، يخف الإسهال الحاد ويختفي في غضون عدة أيام، في سلسلة "اطمن على نفسك" نعرف هل يحتاج طفلك لإجراء تحاليل إذا أصيب بالإسهال الحاد، بحسب موقع "patient".

هل يحتاج طفلك لإجراء تحاليل إذا أصيب بالإسهال الحاد

بالنسبة لمعظم الأطفال، عادة ما يكون الإسهال خفيفًا جدًا وسيتحسن في غضون أيام قليلة دون أي علاج بخلاف شرب الكثير من السوائل ولن تحتاج في كثير من الأحيان إلى اصطحاب طفلك إلى الطبيب أو طلب المشورة الطبية.

ومع ذلك ، في بعض الظروف ، قد تحتاج إلى طلب المشورة الطبية لطفلك إذا كانت هذه هي الحالة، فقد يسألك الطبيب أسئلة حول:

-السفر الأخير للخارج.

-ما إذا كان طفلك على اتصال بشخص يعاني من أعراض مشابهة.

-ما إذا كان طفلك قد تناول مؤخرًا دواء مضاد حيوي.

-ما إذا كان طفلك قد دخل المستشفى مؤخرًا.

هذا للبحث عن سبب محتمل للإسهال.

سيقوم الطبيبب عادة بفحص طفلك بحثًا عن علامات نقص السوائل في الجسم (الجفاف) ويمكنه التحقق من درجة حرارتهم ومعدل ضربات القلب ويمكنه أيضًا فحص بطن طفلك للبحث عن أي ألم.

عادة لا تكون هناك حاجة لتحاليل ومع ذلك ، في بعض الحالات، قد يطلب منك الطبيب أخذ عينة من البراز من طفلك- على سبيل المثال:

-إذا كان طفلك يعاني من دم في البراز.

-إذا تم إدخال طفلك إلى المستشفى.

-في حالة الاشتباه في حدوث تسمم غذائي.

-إذا كان طفلك قد سافر إلى الخارج مؤخرًا.

-إذا لم تتحسن أعراض طفلك.

يمكن بعد ذلك فحص عينة البراز في المختبر للبحث عن سبب العدوى.