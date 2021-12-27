شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أخطاء ترتكبها عند محاولتك خفض نسبة الكوليسترول.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب ارتفاع الكوليسترول في الدم في عدد من المشاكل الصحية مثل الالتهاب، وتصلب الشرايين، وأمراض القلب، ويمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحيح وتغييرات نمط الحياة في خفض نسبة الكوليسترول لديك وتغيير مصيرك ، وفى السطور القادمة سنوضح لك 6 أخطاء قد ترتكبها عند محاولة خفض نسبة الكوليسترول في الدم، وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

1. تتجنب الكوليسترول الغذائي

الكوليسترول الغذائي "الكوليسترول الموجود في الطعام" له تأثير ضئيل على كوليسترول الدم "مستويات الكوليسترول في جسمك" عندما تتناول الكوليسترول الغذائي ، يعوض جسمك عن طريق تقليل إنتاج الكوليسترول في الدم، هذا التعويض يبقي جسمك في حالة توازن ، لذلك حوّل تركيزك إلى تناول الدهون المشبعة والدهون المتحولة.

2. تستبعد الدهون الغذائية تمامًا

الهدف هو الحد من الدهون غير الصحية ، وليس التخلص من الدهون بالكامل ، إذا كنت تستبعد الدهون تمامًا من نظامك الغذائي، تشير الدراسات إلى أن التخلص من جميع الدهون من النظام الغذائي أقل فعالية في تحقيق مستويات صحية من الكوليسترول مقارنة بالأنظمة الغذائية الغنية بالدهون الأحادية وغير المشبعة المتعددة .

اتباع نظام غذائي غني بالدهون غير المشبعة الأحادية والمتعددة ، مع الحفاظ على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة يقلل من الكوليسترول الضار LDL ويزيد من الكوليسترول الجيد HDL ركز على استبدال الأطعمة المصنعة عالية الدهون المشبعة بأطعمة أحادية غير مشبعة مثل الأفوكادو والزيتون وزيت الزيتون وبذور عباد الشمس وزيت عباد الشمس والمكسرات مثل اللوز والجوز والكاجو والجوز ، أدخل الأطعمة غير المشبعة المتعددة مثل بذور الشيا والكتان والمكسرات والأسماك الدهنية مثل السلمون وتونة الباكور والماكريل والرنجة.

3. لا تحصل على ما يكفي من الألياف

تناول الألياف يساعدك على البقاء ممتلئًا وشبعًا بين الوجبات، ويساعد في إنقاص الوزن، والأهم من ذلك أنه غير قابل للهضم، مما يجعله بطلًا خارقًا في مكافحة ارتفاع الكوليسترول بفضل قدرته على خفض الكوليسترول ، تأكد من اختيارك للأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان ودقيق الشوفان والشعير والفواكه مثل الكمثرى والتوت والموز والتفاح والخضروات مثل اللفت والسبانخ والبروكلي والجزر والبازلاء والذرة والعدس والفول.

4. تتخطى النشاط البدني

التمرين والحركة هما أفضل أصدقاء لك في رحلتك لخفض الكوليسترول، ثبت أن النشاط البدني بما في ذلك التمارين الهوائية ، والتدريب على المقاومة ، والتمارين منخفضة الشدة مثل المشي تعمل على تحسين ملامح الكوليسترول لأنها تزيد من HDL الصحي وتقلل من نسبة الكوليسترول الضار، اهدف إلى ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل 5 أيام في الأسبوع .

5. لا تحصل على ما يكفي من البروتين

تذكر أن تقرن الدهون الصحية والأطعمة الغنية بالألياف بالبروتين الكافي، ترتبط الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين بزيادة نسبة الكوليسترول الحميد ، تظهر الدراسات التي أجريت على بروتين مصل اللبن تحديدًا أن دمج بروتين مصل اللبن في مدخولك اليومي يمكن أن يخفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

6. عدم الإقلاع عن التدخين

إذا كنت مدخنًا وقمت بكل ما سبق وتساءل ما الذي لا يزال يمنعك من تحقيق مستويات الكوليسترول الصحية ، فإن السجائر أو منتجات التبغ الأخرى، للتدخين آثار سلبية على مستويات الكوليسترول، كما هو الحال بالنسبة لك.

استنشاقك للدخان يؤدي أيضًا إلى تغيير الطريقة التي يتعامل بها جسمك مع الكوليسترول من خلال آليات تعزز التغيير الخلوي والالتهاب والتخثر والإجهاد التأكسدي، و يؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول في الدم وانسداد الشرايين.