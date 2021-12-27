اتبع هذه التوصيات لتحويل التوتر إلى قوة خارقة!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أظهرت الدراسات أنه يمكن استخدام القلق والتوتر لتقوية مرونتك الجسدية والعاطفية، وتعزيز ذكائك الاجتماعي وتحسين مهاراتك الإبداعية.

وفيما يلي مجموعة من النصائح لتحويل التوتر إلى قوة اجتماعية خارقة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:

تعرف على محفزات التوتر

عندما تكون مدركاً تمامًا لما يجعلك قلقاً، يمكنك توجيه الطاقة المحفزة بشكل أفضل، اكتب أهم خمس مسببات للقلق لديك حسب ترتيب، واكتب بجانب كل حالة أحدث حدث أو فكرة أو ذكرى تسببت في شعورك بالقلق والتوتر، ثم اكتب ما تشعر به عند كل محفز.

فكر في سبب وجود كل من هذه المخاوف. هل ورثت القلق على المال من والديك؟ هل ينبع قلقك الاجتماعي من حادث في المدرسة؟ الآن أعد صياغة هذا الحدث أو المعتقد السلبي.

أعد صياغة مخاوفك

معظمنا لديه مجموعة من المخاوف التي تقض مضجعنا، لكن الدراسات تظهر أن تخيل نتيجة إيجابية يمنحك قدرة مدركة متزايدة على التأقلم، جرب القيام بذلك مرة في اليوم، وضع في اعتبارك أحد مخاوفك الشائعة، واقض خمس دقائق في التركيز فقط على تنفسك. أغمض عينيك وتخيل نتيجة إيجابية للقلق وتحدث بصوت عالٍ النتيجة الإيجابية.

ضع خطة العمل لكل احتمال

بدلاً من أن تشعر بالقلق والتوتر، حاول تحويل مخاوفك إلى أفعال. فكر في هدف واكتب مخاوفك بشأنه، مع ذكر أي مخاطر محتملة وسيناريوهات سلبية، ضع قائمة بالإجراءات التي يمكنك اتخاذها لمعالجة كل عنصر، وضع علامة على كل إجراء أثناء إنجازه، ويجب أن تصل إلى النقطة التي ترحب فيها بالتوتر العصبي لأنك تعرف بالضبط ما يمكنك فعله في هذه الحالة.

استخدم الشعور لتعزيز الإبداع

القلق السلبي يمكن أن يوقف الإبداع، ومع ذلك، يمكن أن تؤدي المشاعر المؤلمة في كثير من الأحيان إلى زيادة الإبداع، مما يجبرك على التعمق أكثر لإيجاد الحلول. حاول التركيز على كيفية شعورك بالقلق. إذا أنكرت القلق، فستفوت فرصة استخدامه للأبد. يتيح لك الجلوس مع شعورك بالقلق والانزعاج إلى التعود على هذا الشعور والتعرف على قدرتك على النجاة منه. يمكنك بعد ذلك أن تقرر كيفية التصرف.

ابحث عن التعاطف

استخدم الشعور المتزايد الذي يسببه القلق لمساعدتك على التواصل مع الآخرين. والأفضل من ذلك، يمكنك تحويل التعاطف إلى قوة خارقة طوال الوقت، فقلقك ناتج عن ذاكرة سيئة. ذكّر نفسك بشخص بالامتنان له، وأرسل ملاحظة توضح سبب امتنانك لهم. يمكن أن تكون قصيرة جداً، لكنها ستكون محل تقدير وتقوي علاقتك بهذا الشخص.