شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: كورونا يمكن أن يستمر لأشهر بعد عبور أجهزة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجرتها معاهد الصحة الوطنية الأمريكية عن أن فيروس كورونا يمكن أن ينتشر في غضون أيام من الشعب الهوائية إلى القلب والدماغ وتقريبًا كل جهاز عضو في الجسم، حيث قد يستمر لأشهر بعد عبور الجسم، وقال العلماء إنهم وجدوا أن فيروس كورونا قادر على التكاثر في الخلايا البشرية إلى ما هو أبعد من الجهاز التنفسي، بحسب موقع "بلومبرج".

وأشارت النتائج ، التي نُشرت في مجلة نيتشر، إلى تأخر إزالة الفيروس كمساهم محتمل في الأعراض المستمرة التي تسمى أعراض كورونا طويلة الأمد، وقال المؤلفون إن فهم الآليات التي يستمر بها الفيروس ، إلى جانب استجابة الجسم لأي خزان فيروسي، يعد بالمساعدة في تحسين رعاية المصابين.

وقال زياد العلي، مدير مركز علم الأوبئة الإكلينيكي في نظام الرعاية الصحية لشؤون المحاربين القدامى في ولاية ميسوري "هذا عمل مهم للغاية، يشمل دراسات منفصلة حول الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا."

قد تساعد الدراسة في تفسير سبب حدوث كورونا الطويل الأمد حتى في الأشخاص الذين يعانون من مرض حاد خفيف أو بدون أعراض.

اكتشف الباحثون استمرار فيروس كورونا في أجزاء متعددة من الجسم ، بما في ذلك مناطق في جميع أنحاء الدماغ، لمدة تصل إلى 230 يومًا بعد ظهور الأعراض وقالوا إن هذا قد يمثل عدوى بجزيئات الفيروس المعيبة.

توفر الدراسة بيانات تدعم نتائج الأبحاث السابقة التي تظهر، على سبيل المثال ، أن كورونا يقتل خلايا عضلة القلب بشكل مباشر، وأن أولئك الذين ينجون من العدوى يعانون من عجز إدراكي بسبب تأثير الفيروس على الدماغ.