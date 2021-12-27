بيروت - نادين محمد -

يوصي الخبراء محبات الرشاقة بممارسة تمارين رياضية لشد ترهلات الفخذين والمؤخرة. فهي تساعد على حرق الدهون التي تتراكم في هذه المناطق من الجسم. كما انها تساهم في بناء الكتلة العضلية وفي اعادة التناسق الى الجسم. واللافت انه يمكن القيام ببعض التمارين السهلة في المنزل من دون الحاجة الى الذهاب الى النادي الرياضي. وهكذا يمكن الحصول على اجمل اطلالة في مدة قصيرة قبل اي مناسبة سعيدة مقبلة.



من المفيد اذاً ان يتم التعرف على تمارين لشد ترهلات الفخذين والمؤخرة. فهذا يساعد على الشعور بالارتياح النفسي وعلى الحصول على اجمل اطلالة في الوقت نفسه.

التمرين الاول



- يساعد هذا التمرين على حرق الدهون التي تتجمع في منطقة الارداف وعلى تحريك الدورة الدموية. ومن اجل ممارسته يجب القيام بهذه الخطوات.

1 يجب الوقوف مع إلصاق القدمين احداهما بالاخرى.

2 يجب حمل اوازن باليدين.

3 يتم طي احدى الركبتين وارجاع القدم المقابلة الى الخلف مع وضع الركبة على الارض.

4 وبعد هذا يتم تكرار التمرين نفسه بالقدم الاخرى ثم العكس. ومن اجل الاستفادة من التمرين من الافضل تكراره 10 مرات ضمن 3 مجموعات.

التمرين الثاني



تطلق على هذا التمرين ايضاً تسمية وضعية راقصة الباليه. وهو يقوم على هذه الخطوات.

1 يتم اخذ وضعية الجلوس مع طي الركبتين بشكل جانبي الخلف.

2 يتم توجيه الجذع واليدين إلى الأمام قدر الإمكان.

3 يجب التوجه إلى الامام مع لمس الارض باليدين ورفع القدم الخلفية من اجل احداث ضغط على الارداف. ومن المهم تكرار التمرين 10 مرات ضمن 3 او 4 مجموعات.

التمرين الثالث



1 يجب الوقوف مع حمل الاوزان على ان تلتصق القبضتان احداهما بالاخرى.

2 يتم طي الركبة اليمنى ووضع القدم اليمنى خلف القدم اليسرى.

3 يتم الانخفاض الى اسفل مع طي الركبة اليسرى قليلاً.

4 تتم استعادة وضعية الوقوف ثم تكرار التمرين 10 مرات ضمن 4 مجموعات. ومن المهم تبديل القدمين.

التمرين الرابع



1 يجب الاستلقاء على الارض مع مد الذراعين على جانبي الجسم.

2 يتم بعد هذا طي الركبتين مع اسناد القدمين على الارض والصاق احداهما بالاخرى.

3 يجب خلال هذا التمرين رفع الجذع الى اعلى.

4 وفي موازاة ذلك يتم ابعاد الركبتين احداهما عن الاخرى ثم الصاق كل منهما بالاخرى بشكل متكرر من اجل تمرين عضلات الارداف. ومن المفيد تكرار التمرين 10 مرات ضمن 3 مجموعات.



التمرين الخامس



يعتبر من افضل 5 تمارين لشد ترهلات الفخذين والمؤخرة. ويجب ممارسته على مرحلتين.

1 في المرحلة الاولى يجب الوقوف مع وضع الذراعين على مقربة من الجسم وحمل الاوزان.

2 يتم توجيه القدم اليسرى الى اليسار مع طي الركبة وجذب الساق اليمنى الى الاتجاه نفسه.

3 في المرحلة الثانية يتم توجيه القدم اليسرى الى الخلف مع طي الركبة اليمنى وتثبيت القدم اليمنى على الارض.

4 يجب تكرار هاتين الحركتين 10 مرات ضمن 3 مجموعات.

وتعتبر هذه افضل 5 تمارين لشد ترهلات الفخذين والمؤخرة وشد عضلاتها. لذا من المفيد القيام بها بشكل منتظم، اي من مرتين الى 3 مرات اسبوعياً، علماً انها تساهم ايضاً في تحفيز الدورة الدموية والحد من ظهور علامات السيلوليت.



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