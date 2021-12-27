شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة يجب تجنبها لو مصاب بمرض السكرى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري من الأمراض المنتشرة في جميع أنحاء العالم، بمجرد إصابتك بمرض السكري ، يصعب علاجه تمامًا ومع ذلك، هناك طرق يمكنك من خلالها إدارة الحالة باتباع نظام غذائي سليم ونمط حياة صحي، يشمل النظام الغذائي لمرضى السكري تناول الأطعمة الصحية باعتدال والالتزام بمواعيد الوجبات المنتظمة ، الحد من أنواع أخرى يمكن أن يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم بشكل أفضل، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

فيما يلي قائمة بالأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت مصابًا بمرض السكري:

1- أصناف المخبوزات

إذا كنت مصابًا بداء السكري وما زلت تستهلك المخبوزات، فيرجى التوقف، قد لا تكون السلع والمنتجات المخبوزة جيدة جدًا لمستويات الأنسولين لديك، تعمل منتجات المعجنات أو الحلويات مثل الكعك أو البسكويت أو حتى الخبز الأبيض على زيادة نسبة الجلوكوز في الدم في الجسم.

2 - الوجبات السريعة

الوجبات السريعة غير صحية ويجب على الجميع تجنبها، إذا كنت مصابًا بمرض السكر، فيجب أن تكون شديد الحذر، بعض الأطعمة السريعة الشهيرة مثل البطاطس المقلية أو البرجر أو المكرونة مليئة بالكربوهيدرات السيئة الجودة التي تنتمي إلى فئة الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع وليست مفيدة للجسم.

3- زبادي بنكهات الفواكه

صحيح أن الزبادي مفيد للجسم بشكل عام لأنه مادة حيوية ومع ذلك ، فإن الزبادي المنكه ليس جيدًا. غالبًا ما يحتوي الزبادي المنكه على الكثير من السكر والنكهات الاصطناعية لهذا السبب يجب تجنبه.

4- حليب كامل الدسم

لقد تم إطعامنا دائمًا بالمعلومات التي تفيد بأن الحليب مفيد للجسم لأنه مصدر غني بالكالسيوم، ولكن ، إذا كنت مصابًا بمرض السكري ، فلن يكون ذلك صحيًا بالنسبة لك، يحتوي الحليب كامل الدسم على نسبة عالية من الدهون المشبعة ، مما يؤدي إلى تفاقم مقاومة الأنسولين في الجسم ، يمكنك تناول الحليب قليل الدسم.

5- العسل

إذا كنت مصابًا بالسكري ، فتجنب تناول العسل فقد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم في جسمك، حاول الابتعاد عن العسل ، إذا كنت لا تزال ترغب في تناول العسل ، فتأكد من معرفة المقدار الذي تحصل عليه.

6- عصائر الفاكهة المعبأة

أي نوع من عصير الفاكهة المعبأ ليس جيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، تحتوي هذه العصائر على الفركتوز الذي يرفع مستويات السكر في الدم، مما قد يكون خطيرًا إذا كنت مصابًا بداء السكري.