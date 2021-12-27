شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية توصى بإضافة 3 فواكه يوميًا لنظامك الغذائى لتحسين الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفاكهة جزء أساسي من نمط حياة صحي، إنها محملة بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والألياف التي يمكن أن تساعدك على الحفاظ على لياقتك وقوتك وحيويتك، إلى جانب الحفاظ على عملية الهضم تحت السيطرة، وفقًا لأخصائية التغذية الشهيرة فى الهند روجوتا ديويكار، يجب أن نحصل جميعًا على فاكهة موسمية واحدة على الأقل في اليوم، من الأفضل تناول الفاكهة كوجبة خفيفة، وبين الوجبات، وليس كحلوى بعد الوجبة مثل الموز والبرتقال والتوت والأناناس والأفوكادو كلها ثمار يجب أن تكون جزءًا من نظامك الغذائي بانتظام، بحسب ما نشره موقع" doctor-ndtv".

1. التوت

يمكن أن تتناول العنب البري والتوت الأسود وحتى الفراولة يوميًا، طالما أنها طازجة وغير مجمدة، حيث يعتبر التوت مثاليًا لزيادة تناولك لمضادات الأكسدة ويمكن أن يساعد في إبطاء الشيخوخة.

2. البرتقال

يعتبر البرتقال من أفضل مصادر فيتامين سي، هذه المغذيات ضرورية للحصول على وظيفة مناعية قوية، يقول خبير التغذية: "فيتامين سي أحد مضادات الأكسدة القوية للغاية ويمكنه منع الحالات التنكسية والشيخوخة".

3. الأفوكادو

الأفوكادو غني جدًا بالبوتاسيوم، وهو عنصر غذائي يمكن أن يكون مفيدًا لمرضى ارتفاع ضغط الدم، علاوة على ذلك، يحتوي الأفوكادو على الكثير من الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية التي يمكن أن تساعد في تنظيم الكولسترول والدهون الثلاثية، بصرف النظر عن هذه الفاكهة ، يمكنك الحصول على الموز أو التفاح أو العنب أو أي فواكه أخرى متوفرة محليًا ومتوفرة بسهولة في السوق، سوف يزودونك بالعديد من العناصر الغذائية التي يمكن أن تحافظ على لياقتك وصحتك وخالية من الأمراض، علاوة على ذلك ، يمكن أيضًا تضمينها في نظام غذائي لفقدان الوزن.

لجني الفوائد من تناول الفاكهة، تأكد من تناول الفاكهة الكاملة، تناول عصير الفاكهة أمر جيد من حين لآخر، لكن عصر الفاكهة لا يسلبهم الألياف فحسب، بل يزيد أيضًا من تناول السكر.