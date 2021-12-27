شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد بذور الشيا متعددة.. منها غنية بالبروتين وأوميجا 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بذور الشيا من أكثر الأطعمة الصحية شعبية في الآونة الأخيرة، نظرًا لفوائدها الصحية الغنية ويمكن إضافتها بسهولة إلى النظام الغذائي كجزء من الإفطار، ويمكن أن تضاف إلى الشوفان، والعصائر والحلويات، وما إلى ذلك، وبصرف النظر عن كونها متعددة الاستخدامات، فإن هذه البذور تأتي بفوائد صحية هائلة.

فوائد بذور الشيا

فيما يلي بعض الفوائد الصحية الشائعة التي تقدمها بذور الشيا وفقًا لموقع "healthline".

بروتين نباتي

إذا كنت تعتقد أنه لا توجد طرق كثيرة للنباتيين لتلبية متطلباتهم من البروتين، فإن بذور الشيا تساعد فى تعويض الجسم بما يحتاجه من البروتين مع 5.6 جرام من البروتين في حوالي 28 جرامًا من بذور الشيا، يمكن لهذه البذور الفائقة أن تساعد في تزويد الجسم بالكمية المطلوبة من البروتين، علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد في تعزيز نمو العضلات والعظام والخلايا وتطورها.

صحة العظام

تعتبر بذور الشيا مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم والحديد والبروتين وما إلى ذلك، والتي تلعب دورًا أساسيًا في تنظيم صحة العظام وقوتها.

صحة الدماغ

هذه البذور الرائعة هي مصدر لأحماض أوميجا 3 الدهنية، غالبًا ما توجد في الأسماك الدهنية، وقد أثبتت هذه المغذيات فعاليتها في تحسين الوظيفة الإدراكية لدى البشر.

إنقاص الوزن

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يحتوي 28 جرامًا من بذور الشيا على حوالي 130 سعرًا حراريًا و 5.6 جرامًا من البروتين، يمكن أن يساعد الاستهلاك المعتدل لبذور الشيا في الحفاظ على الجسم مشبعًا، وبالتالي تهدئة آلام الجوع غير المبررة، هذا يمكن أن يساعد في عملية إدارة الوزن، ومع ذلك ، يجب عدم استهلاك هذه البذرة بشكل مفرط بسبب محتواها من السعرات الحرارية لأنها يمكن أن تزيد من زيادة الوزن.

يعزز صحة الجهاز الهضمي

بذور الشيا مصدر غني بالألياف، تحتوي 28 جرامًا من بذور الشيا على حوالي 11.2 جرامًا من الألياف، يمكن أن يؤثر ذلك على عملية التمثيل الغذائي وحركات الأمعاء بشكل كبير، وبالتالي المساعدة في صحة الجهاز الهضمي.