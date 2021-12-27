شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب شحوب الوجه عديدة.. منها فقر الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شحوب الوجه من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون ولا يعرفون سبب هذه المشكلة قد يكون سبب الشحوب هو انخفاض تدفق الدم والأكسجين أو انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء.

وحسب ما ذكره موقع healthline يمكن أن يحدث الشحوب في جميع أنحاء بشرتك أو تظهر بشكل موضعي أكثر، وعادة ما يشمل الشحوب الموضعي طرفًا واحدًا و يجب أن ترى طبيبك إذا كان لديك ظهور مفاجئ للشحوب المعمم أو شحوب أحد الأطراف بالجسم.

أسباب شحوب الوجه

-فقر الدم هو حالة لا ينتج فيها الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، وإنه أحد أكثر أسباب الشحوب شيوعًا و يمكن أن يكون فقر الدم حادًا مع بداية مفاجئة أو مزمنًا ويتطور ببطء، عادة ما يكون فقر الدم الحاد نتيجة لفقدان الدم السريع بسبب الصدمة أو الجراحة أو النزيف الداخلي ، غالبًا من المعدة أو الأمعاء.

-فقر الدم المزمن شائع، يمكن أن يحدث بسبب نقص الحديد أو فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك في نظامك الغذائي، وهناك أيضا الأسباب الوراثية لفقر الدم، مثل مرض فقر الدم المنجلي و الثلاسيميا في هذه الظروف ، يصنع جسمك الهيموجلوبين غير الفعال هذا هو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء الذي يحمل الأكسجين.

يمكن أن يحدث فقر الدم المزمن أيضًا بسبب أمراض مثل الفشل الكلوي المزمن أو قصور الغدة الدرقية، يمكن أن تسبب بعض أنواع السرطان التي تؤثر على العظام أو نخاع العظام فقر الدم بسبب ضعف إنتاج خلايا الدم على مدى أسابيع إلى شهور.

تشمل الأسباب الأخرى للشحوب ما يلي:

-قلة التعرض لأشعة الشمس.

-بشرة شاحبة بشكل طبيعي.

-التعرض للبرد و الصقيع.

-انسداد في شريان أحد الأطراف.