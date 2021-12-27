شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو أفضل وقت في اليوم لتناول الأدوية المخفضة للكوليسترول؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل أدوية الستاتينات على خفض نسبة الكوليسترول المرتفعة عن طريق منع إنزيم يساعد الكبد على إنتاج الكوليسترول، ووفقا لتقرير موقع " hrvard Health" فإن المساء هو أفضل وقت في اليوم لتناول العقاقير المخفضة للكوليسترول، في معظم الناس ، يصل إنتاج الكوليسترول إلى ذروته في وقت متأخر من المساء.

هل هناك أي آثار جانبية للأدوية المخفضة للكوليسترول؟

مثل جميع الأدوية، يمكن أن تسبب الستاتين آثارًا جانبية، لكن معظم الناس يتحملونها جيدًا ولا يعانون من أي مشاكل، يوضح موقع هيئة الصحة البريطانية NHS أنه يجب عليك مناقشة فوائد ومخاطر تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول مع طبيبك قبل البدء في تناول الدواء".

يمكن أن تختلف الآثار الجانبية باختلاف العقاقير المخفضة للكوليسترول ، ولكن تشمل الآثار الجانبية الشائعة ما يلي:

صداع الرأس

الدوخة

الشعور بالتعب غير المعتاد أو الضعف الجسدي

مشاكل الجهاز الهضمي ، مثل الإمساك أو الإسهال أو عسر الهضم أو الريح

ألم عضلي

مشاكل النوم

انخفاض عدد الصفائح الدموية.

وجدت مراجعة للدراسات العلمية حول فعالية العقاقير المخفضة للكوليسترول أن حوالي 1 من كل 50 شخصًا يتناولون الدواء لمدة خمس سنوات سيتجنبون حدثًا خطيرًا ، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية ، نتيجة لتناول الأدوية المخفضة للكوليسترول.