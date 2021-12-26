شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المشاية الكهربائية أم الجرى فى الهواء.. أيهما الأفضل لصحتك ولياقتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفكر كثير من الأشخاص المهتمين باللياقة البدنية والأجهزة الرياضية والتخسيس فى شراء جهاز مشاية كهربائية أو جهاز الجرى فى المنزل، ولكن قد يتسبب هذا الأمر فى حيرة الكثيرين، حيث قد يرى البعض أن الجرى فى الهواء الطلق أفضل من جهاز المشاية الكهربائية، لذا فى هذا التقرير نتعرف على فوائد المشاية الكهربائية وعيوبها وهل من الأفضل الجرى فى الهواء الطلق وفقا لتقرير موقع "timesnownews".

مريحة ويمكن تشغيلها في أي وقت.

لا تتأثر بالظروف الجوية حيث يمكنك ممارسة الرياضة داخل المنزل.

يمكن تنظيم وصيانة وتيرة الجري المتسقة.

السطح الموحّد يجعل الجري على جهاز الجري أمرًا سهلاً على العظام والعضلات.

قد ينتهي الأمر بالنشاط ليصبح رتيبًا.

أقل تحديًا للجسم حيث لا توجد منحدرات أو تلال. تقدم فوائد أقل للرشاقة للجسم. يمكن أن يكون باهظ الثمن

جهاز المشاية الكهربائية الإيجابيات: فيما يلي بعض مزايا جهاز المشي:السلبيات: فيما يلي بعض سلبيات جهاز المشي:

يمكن تنفيذه دون تكبد أي تكلفة إضافية.

يمكن أن يساعد الجسم في الحصول على دفعة طبيعية من فيتامين "د" نتيجة التعرض للشمس.

أظهرت الدراسات فوائد الجري في الهواء الطلق في تحسين الصحة العقلية.

يعتمد بشكل كبير على الظروف الجوية ويمكن أن تؤثر عليه حالات مثل العواصف الثلجية والأمطار وما إلى ذلك.

يمكن أن يعرض التلوث الخارجي الجسم للخطر.

هناك خطر متزايد للحوادث وأشكال أخرى من الإصابات.

الجري في الهواء الطلقإيجابيات الجري في الهواء الطلقالسلبيات: فيما يلي بعض مزايا الجري في الهواء الطلق