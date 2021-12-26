شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تحذرك من الإصابة بالكبد الدهنى.. منها انتفاخ البطن وإصفرار الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد وجود كبد صحي أمرًا ضروريًا للتمتع بصحة عامة، لأنه أحد أكثر الأعضاء حيوية فهو يقوم بوظائف حيوية مثل تحويل الغذاء إلى طاقة، وصنع البروتينات للجسم وإزالة السموم والبكتيريا الضارة، والكثير من الأشخاص يعانون من الكبد الدهني ، والذي يحدث عندما تتراكم الدهون الزائدة في الكبد إما بسبب تناول الكحوليات بكثرة أو بسبب الأطعمة التي نأكلها، فمرض الكبد الدهني هو حالة شائعة ولا تسبب مشاكل صحية لمعظم الأشخاص، إلا أنه قد يؤدي إلى تلف الكبد إذا تُرك دون علاج وفقا لما نشره موقع " eatthis".

ما هي أشكال مرض الكبد الدهني؟أمراض الكبد الكحولية

الكبد الدهني الكحولي هو تراكم الدهون في الكبد نتيجة تناول الكحوليات.



مرض الكبد الدهني غير الكحولي

يصيب مرض الكبد الدهني غير الكحولي الأشخاص الذين لا يشربون بكثرة، لم يعثر الباحثون على السبب الدقيق لمرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول، هناك عدة عوامل ، مثل السمنة ومرض السكري ، يمكن أن تزيد من خطر إصابتك.

أعراض مرض الكبد الدهني

لا توجد عادة أي أعراض، ​​قد يعاني بعض الأشخاص من علامات مثل التعب أو الألم في الجانب الأيمن العلوي من البطن حيث يوجد الكبد، إذا كنت تعاني من التهاب الكبد الدهني غير الكحولي أو الإصابة بتليف الكبد ، فقد تظهر عليك أعراض مثل:

بطن منتفخة

تضخم الأوعية الدموية تحت الجلد

ثدي أكبر من الطبيعي عند الرجال

ظهور اصفرار الجلد والعينين بسبب حالة تسمى "اليرقان "

الأسباب وعوامل الخطر

الإفراط في تناول الكحول

السمنة المفرطة

سوء التغذية

التهاب الكبد الفيروسي المزمن ، وخاصة التهاب الكبد سي

لديك جينات تجعلك أكثر عرضة للإصابة به

لا يُعرف سبب إصابة بعض الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي ، قد تكون الجينات سببا تزداد احتمالية إذا:

كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة

لا يستجيب جسمك للأنسولين كما ينبغي أو إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2

لديك مستويات عالية من الدهون الثلاثية أو الكوليسترول "الضار" (LDL) ، أو مستويات منخفضة من الكوليسترول "الجيد" (HDL)

أنت أكبر سنًا

تعانين من متلازمة تكيس المبايض

لديك توقف التنفس أثناء النوم

لديك قصور في نشاط الغدة الدرقية

لديك غدة نخامية غير نشطة

أنت تعاني من سوء التغذية

لقد تعرضت لبعض السموم والمواد الكيميائية

للحفاظ على صحة الكبد

تجنب الأطعمة التي تحتوي على سكريات مضافة - فهذه السكريات يمكن أن تزيد من تراكم الدهون في الكبد بمرور الوقت، وتشمل هذه الأطعمة المشروبات الغازية ، والكعك ، والزبادي المنكه ، والحبوب السكرية.

حاول تناول مكمل أوميجا 3 مثل المكسرات والبذور والأسماك الزيتية لأنها تحتوي على دهون متعددة غير مشبعة قد تقلل من دهون الكبد وتحسن مستويات الكوليسترول ، وتفقد الوزن الزائد ،يمكن تحقيق ذلك من خلال ممارسة الرياضة أو مراقبة نظامك الغذائي.