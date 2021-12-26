شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل 4 أطعمة لمحاربة الشيخوخة بعد سن الخمسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشيخوخة أمر لا مفر منه ، لكن العلماء يعرفون الآن أن هناك عددًا من الأشياء التي يمكنك القيام بها لإبطاء العملية برمتها، مثل ممارسة الرياضة بانتظام ، والحصول على قسط وافر من النوم كل ليلة، واتباع نظام غذائي مغذي ومتوازن مليء بمضادات الأكسدة ، يمكن لنظامك الغذائي أن يلعب دورًا مهمًا في كيفية تقدم الجسم في العمر،وإذا كان هدفك هو أن تكون أكثر شبابًا من الداخل والخارج مع تقدمك في السن، فإليك بعضًا من أفضل الأطعمة لإبطاء الشيخوخة بعد سن الخمسين، بحسب ما نشره موقع " eatthis".

1 - أفوكادو

الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتوفر الفيتامينات والدهون الموجودة في الأفوكادو دفعة من مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية التي تتحدى الشيخوخة، تعتبر الفيتامينات B وC ، بالإضافة إلى حمض الفوليك والمغنيسيوم واللوتين والبيتا كاروتين ، بعضًا من مضادات الأكسدة الرئيسية المضادة للشيخوخة الموجودة الأفوكادو.

2 - السمك

الأسماك هي مصدر مثالي للبروتين للتركيز عليه مع تقدمك في العمر لعدة أسباب، وأوضحت إحدى الدراسات ،أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين تناولوا الأسماك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 16٪ وخطر الوفاة من جميع الأسباب بنسبة 25٪". يعتقد الباحثون أن السبب في ذلك هو أن الأسماك تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي ثبت أنها تقلل الالتهاب وضغط الدم.

3 - السبانخ

تناول السبانخ هو أحد أفضل الطرق لإبطاء عملية الشيخوخة، فالسبانخ واللفت والجرجير غنية بشكل خاص بفيتامينK ، وهو مغذٍ دقيق وقائي معروف بتأثيره المضاد للالتهابات في الجسم ، مما يعني أنه يمكن أن يكون مفيدًا فيما يتعلق بالظروف المرتبطة بالعمر مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وهشاشة العظام .

4- المكسرات

اللوز والجوز والمكسرات الأخرى غنية بالمواد الكيميائية النباتية القوية التي قد تعزز الصحة بعدد لا يحصى من الطرق مع تقدمك في السن، وجدت دراسة أجريت عام 2019 في مجلة مضادات الأكسدة أن المكسرات يمكن أن تقلل من عوامل الخطر للعديد من الأمراض المرتبطة بالعمر وتلعب دورًا رئيسيًا في العمر الإجمالي من خلال تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي.