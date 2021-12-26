صحة ورشاقة

تسع مليارات عملية لقاح حول العالم

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 46 دقيقة

آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2021 9:20 مساءً

لقاح

مع تواصل جهود دول العالم، لتوسيع عمليات اللقاح ضد فيروس كورونا، بلغت حصيلة عمليات التلقيح التي تم القيام بها في العالم ضد الفيروس ما يقارب الـ 9 مليارات، حسبما أفادت وكالة “بلومبيرغ”.

وذكرت الوكالة، في تقرير نشرته اليوم الأحد: “تستمر حملة التلقيح الأوسع نطاقا في تاريخ البشرية: تم بشكل عام إعطاء 8.95 مليار جرعة. يساوي ذلك 116 جرعة لكل 100 شخص”.

وأضافت الوكالة أن متوسط وتيرة التلقيح في العالم يبلغ حاليا 43.4 مليون جرعة يوميا، مشددة: “في حال الحفاظ على هذا المعدل ستمر 5 أشهر قبل أن يتلقى 75% من سكان الكرة الأرضية جرعة واحدة من اللقاحات على الأقل”.

ونقلت “بلومبيرغ” عن خبراء أن عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي تتطلب تلقيح 75% من سكان العالم، وتم الوصول إلى مستوى 75% للملقحين بجرعة واحدة على الأقل في 38 دولة.

ولفتت مع ذلك إلى أن معدل التلقيح في الدول ذات الدخل المرتفع أسرع بـ10 مرات من مثيله في دول منخفضة الدخل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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