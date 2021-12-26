4 علامات تحذرك من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ 33 دقيقة

قد لا تظهر أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول بشكل واضح، إلا أن هناك عدة طرق تحذرك ما إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول.

وكتبت صحيفة “ديلي إكسبرس” نقلاً عن الطبيبة البريطانية ديبوراه أن حدوث عتامة في قرنية مقلة العين وتشكل لويحات صفراء على الجفن يمكن أن تشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

وبحسب الطبيبة، من الممكن تحديد محتوى هذه المادة في الدم فقط بمساعدة الفحوصات، ولكن هناك أربع علامات يجب الانتباه إليها.

لذلك، قد يكون أحد الأعراض وجود قوس مزرق في العين. وهي عبارة عن عتامة مقببة شفافة من اللون الأبيض إلى اللون الأبيض المائل للرمادي في محيط القرنية.

وأشارت إلى أن مثل هذه التغيرات غالبًا ما توجد لدى كبار السن، لكن ظهور قوس قبل سن الأربعين يعد سببًا للتحقق من مستوى الكوليسترول في الدم.

كما أن كتل الدهون المتراكمة تحت الجلد على الأجزاء الداخلية من الجفن العلوي والسفلي (الزانثلازما) علامة أخرى. يمكن أن تظهر هذه الأورام الحميدة أيضًا على الأنف والركبتين والمرفقين.

يدل تقفع دوبويتران أيضًا على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. وأوضحت: “هذا نمو مفرط في النسيج الضام في منطقة الأوتار التي تسمح بحركة الإصبعين الرابع والخامس من اليد، لذلك يصعب عليك فردهما”.

وخلصت الطبيبة إلى أن العَرَض الأخير هو النبض، إذا كان من الصعب الشعور به.