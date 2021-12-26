هذا الفيتامين يحميك من العصبية والنسيان والاكتئاب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ ساعتين

تلعب الفيتامينات دورا أساسيا في معظم العمليات الحيوية من تنظيم عملية التمثيل الغذائي وتحويل الدهون إلى طاقة وتشكيل العظام والأسنان، ويوجد 13 نوعًا من الفيتامينات وكل نوع منها يؤدي دورًا حيويًا معينًا يمنح الجسم العديد من الفوائد.

قال المركز الألماني للتغذية إن فيتامينات “B” تلعب دورا في تمتع الأعصاب بالصحة، حيث إنها تقي من العصبية والخوف والنسيان والاكتئاب.

وأضاف أن مجموعة فيتامينات “B” تشمل فيتامين B1، الذي يحمي من الارتباك وفقدان الذاكرة وأيضا من التقلبات المزاجية، وتتمثل مصادره الغذائية في الحبوب الكاملة وفول الصويا والبقوليات.

ويساعد فيتامين B6 في الوقاية من الأرق والعصبية والتهيج والقلق، كما أنه يمنع الاكتئاب، وتتمثل مصادره الغذائية في الأرز والموز والأفوكادو.

ويحمي فيتامين B9 المعروف أيضا باسم حمض الفوليك من التوتر النفسي، وتتمثل مصادره الغذائية في الخضراوات الورقية الخضراء.

ويعمل فيتامين B12 على الوقاية من التعب المزمن والقلق الداخلي، وتتمثل مصادره الغذائية في منتجات الألبان مثل الزبادي والجبن.