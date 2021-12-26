شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو اختبار فحص عنق الرحم؟.. ومتى تحتاجينه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يساعد اختبار عنق الرحم واختبار فيروس الورم الحليمي البشري في الوقاية من سرطان عنق الرحم أو اكتشافه مبكرًا، يبحث اختبار عنق الرحم (أو مسحة عنق الرحم) عن العوامل المحتملة للسرطان ، والتغيرات الخلوية في عنق الرحم التي قد تتحول إلى سرطان عنق الرحم إذا لم يتم علاجها بشكل مناسب.

وحسب ما ذكره مركز السيطرة على الأمراض يبحث اختبار فيروس الورم الحليمي البشري عن الفيروس الذي يمكن أن يسبب هذه التغييرات في الخلايا، يمكن إجراء كلا الاختبارين في عيادة الطبيب أو العيادة أثناء اختبار عنق الرحم ، سيستخدم الطبيب أداة بلاستيكية أو معدنية ، تسمى المنظار ، لتوسيع المهبل، و يساعد هذا الطبيب على فحص المهبل وعنق الرحم، وجمع بعض الخلايا والمخاط من عنق الرحم والمنطقة المحيطة به، ويتم إرسال الخلايا إلى المختبر.

إذا كنت ستخضع لاختبار عنق الرحم ، فسيتم فحص الخلايا لمعرفة ما إذا كانت تبدو طبيعية، إذا كنت ستحصل على اختبار فيروس الورم الحليمي البشري ، فسيتم اختبار الخلايا بحثًا عن فيروس الورم الحليمي البشري.

متى يتم فحص عنق االرحم؟

إذا كان عمرك من 21 إلى 29 عامًا، يجب أن تبدأ في إجراء اختبارات عنق الرحم في سن 21 عامًا إذا كانت نتيجة اختبار عنق الرحم طبيعية ، فقد يخبرك طبيبك أنه يمكنك الانتظار ثلاث سنوات حتى اختبار عنق الرحم التالي.

إذا كان عمرك 30 إلى 65 سنة، تحدث إلى طبيبك حول خيار الاختبار المناسب لك

اختبار عنق الرحم فقط إذا كانت نتيجتك طبيعية ، فقد يخبرك طبيبك أنه يمكنك الانتظار ثلاث سنوات حتى اختبار عنق الرحم التالي.

اختبار فيروس الورم الحليمي البشري فقط. يسمى هذا باختبار فيروس الورم الحليمي البشري الأساسي. إذا كانت نتيجتك طبيعية ، فقد يخبرك طبيبك أنه يمكنك الانتظار خمس سنوات حتى اختبار الفحص التالي.

اختبار فيروس الورم الحليمي البشري مع اختبار عنق الرحم. وهذا ما يسمى بالاختبار المشترك. إذا كانت كلتا النتيجتين طبيعيتين ، فقد يخبرك طبيبك أنه يمكنك الانتظار لمدة خمس سنوات حتى اختبار الفحص التالي.