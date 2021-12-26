شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يتوقعون نهاية كورونا بحلول 2023 وتحويلها وباء مستوطنا كالإنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الوقت الحالي ، يعاني معظمنا من آثار انتشار فيروس كورونا عالميا، والجميع يريد أن تتوقف كورونا عن عن التحور وينتهى هذا الوباء تماما وتعود الحياة لطبيعتها، يقول الدكتور مايكل أوسترهولم ، مدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا: "إن الفيروس لن يختفى وطرق الحماية منه الحصول على ثلاث جرعات كاملة"، وكشف خبراء الأمراض المعدية عن موعد انتهاء الوباء وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - تطور الفيروس

قال الدكتور سيرهات جومركو، خبير الأمراض المعدية والباحث العلمي : "جميع الفيروسات تتطور من خلال العديد من الطفرات التي تحدث عندما تنتقل من مضيف إلى آخر، لقد مر فيروس كورونا بالفعل بعدة طفرات ، ولكن لم تكن جميع المتغيرات قادرة على اختراق حاجز المناعة البشري، مع زيادة في معدل الأفراد الذين تم تلقيحهم بالكامل ،جنبًا إلى جنب مع أدوية كورونا التي وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخرًا ، قد نتمكن من الوصول إلى مرحلة متوطنة مع هذا الفيروس بينما نتعلم أيضًا كيفية التعايش معه، ومن ثم ، هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا في تخمين تاريخ انتهاء دقيق - مشابه جدًا للإنفلونزا التي تظهر كل عام ومع ذلك ، مع كل التطورات التي نحققها مع لقاحات كورونا والعلاجات الدوائية ، قد ينتهي الأمر بكورونا ليكون أقل تهديدًا في السنوات القادمة.

2 - المتغيرات سوف تطيل الوباء

قال الدكتور جوين ميرفي، المدير التنفيذي لعلم الأوبئة في LetsGetChecked ، إن التهديد في أي مكان يمثل تهديدًا للجميع وهذا ما نراه الآن مع متغير omicron. طالما أن فيروس كورونا ينتشر في مكان ما في العالم هناك خطر من تطوير متغير يتجنب اللقاحات، لذا يجب أن يكون الحصول على التطعيم الكامل في جميع أنحاء العالم أولوية. بالإضافة إلى ذلك ، نعلم أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم لا يزالون قادرين على التقاط الفيروس ونقله ، لذلك نحن بحاجة إلى التعود أن يكون التباعد الاجتماعي جزءًا من الحياة في الوقت الحالي.

3 - ماذا يمكن أن يفعل الأشخاص للمساعدة في إنهاء الوباء؟

قال دكتور روبرت ج لاهيتا، مدير معهد المناعة الذاتية والأمراض الروماتيزمية في Saint Joseph Health : "بخلاف التطعيم ، لا يوجد شيء يمكن للأشخاص فعله للمساعدة في إنهاء وباء، متوقعا أن لم يتم تطعيمك فسوف تصاب بكورونا في مرحلة ما ، سواء أعجبك ذلك أم لا. "

4 - قد يكون عام 2023 هو العام

يقول الدكتور روبرت : "أعتقد أنه سيصبح وباءً بحلول عام 2023 ، وهو ما يجب أن يكون وقتًا كافيًا لتطعيم المزيد من الأشخاص وبناء مناعة تمكن الوباء من التحول إلى مستوطن ، مثل الأنفلونزا ، مع حقن سنوية للجميع دون مزيد من قيود أخرى، آمل أيضًا أن يستمر الأشخاص في معرفة كيفية عمل أجهزتهم المناعية وما الذي سيجعلهم أقوى ، ويساهم النظام الغذائي والتمارين الرياضية في تقليل التوتر وتقوية جهاز المناعة. "

5 ماذا تعني "نهاية الوباء"؟

وفقًا للدكتور روبرت ، "هذا يعني أن الوباء سيصبح" وبائيًا "تمامًا مثل الأنفلونزا، سيظل موجودًا معنا بشكل ما ، لكن لن نضطر إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الحالية مثل تقييد السفر"، موضحا أنه عندما تختفي كورونا ، لن تكون هناك أقنعة أو قيود، سيتعين علينا الحصول على حقنة معززة كل عام ، على الأرجح ، تمامًا مثل الأنفلونزا، متوقعا أنه سيكون هناك المزيد من الاختبارات المنزلية ومجموعة متنوعة من الطرق لاختبار كورونا بأنفسنا إذا ظهرت علينا الأعراض. ​​أعتقد أنها في عام 2023 سترفع المتطلبات لإظهار بطاقات اللقاح لدخول الأعمال التجارية أو السفر ".

وأكد دكتور روبرت ، أن متغير " أوميكرون" ينتشر بسهولة أكبر من متغير دلتا، من المحتمل أن تكون الأعراض خفيفة ، وبشكل عام ، إذا تم تطعيمك ستعاني من أعراض أقل حدة مع أي من متغيرات كورونا .