لهؤلاء الأشخاص.. تجنبوا أكل الـ”بوملي”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

تتميّز ثمرة البوملي بشكلها الذي يُشبه المستطيل أو شكل الكمثرى، وتنتشر بكثرةٍ في عدّة مناطق منها؛ الصين، واليابان، وتايلاند، وماليزيا، وجمهورية جزر فيجي، وهي معروفة بالنسبة العالية من الأحماض، ولها فوائد كثيرة على الصحة.

ولكن، أوضحت الإخصائية الروسية في مجال التغذية، أناستاسيا غافريكوفا، أنه يتعين على فئة من المرضى استبعاد فاكهة البوملي من النظام الغذائي.

وأشارت غافريكوفا إلى أن هذه الفاكهة تتميز بنسبة عالية من الأحماض، لذلك لا ينصح بتناول البوملي للأشخاص الذين يعانون من حموضة عالية، ومن مشاكل في الأغشية المخاطية للمعدة والاثني عشر.

كذلك يتعين على الأشخاص الذين يشكون من التهاب الكبد والتهاب الكلية عدم تناول هذه الفاكهة واستبعادها من قائمة غذائهم.

أما بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من هذه الأمراض، فإن تناول البوملي باعتدال سيكون مفيداً.

وقالت الإخصائية في مجال التغذية إن البوملي يعزز المناعة، ويحسن الصحة العامة والمزاج، كما تساعد هذه الفاكهة في تسريع التخلص من إفرازات الجسم السامة، وفي امتصاص العناصر الغذائية.