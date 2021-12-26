كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 55 دقيقة

آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2021 12:32 مساءً

تتضمن حمية “الديتوكس” النموذجية فترة من الصيام، يتبعها مباشرة نظام غذائي صارم، يشمل الفاكهة والخضروات وعصائر الفاكهة والماء، بالإضافة إلى الأعشاب الطبيعية والشاي والمكملات الصحية. إذ يهدف هذا النظام إلى: إزالة السموم من كافة أعضاء الجسم وخسارة الوزن بوقت قياسي.

إليكم رجيم “ديتوكس” سحري لخسارة الوزن في 3 أيام فقط:

اليوم الأول الصوم:

هذا يعني تناول وجبة عند السادسة مساءً والامتناع عن تناول الطعام للساعة السادسة في اليوم الثاني.

للتخفيف من حدة الجوع يمكنك شرب التالي:

-ماء الليمون

-الشاي الأخضر

بعد انتهاء الـ24 ساعة يمكن تناول البروتينات عالية الجودة والخضروات المنخفضة الكربوهيدرات.

البروتينات عالية الجودة مثل: صدور الدجاج، لحم العجل، بيض، سمك السالمون، سمك القد، ديك رومي.

الخضراوات منخفضة الكربوهيدرات مثل: بروكلي، نبات الهليون، البنجر، قرنبيط، كرفس، كرنب، الفطر، طماطم، سبانخ، الفلفل، بصل، قرع.

يمكن طهي تلك المأكولات بالطريقة التي تفضلونها على البخار، المايكرويف، الخام، والمغلي، فكلها طرق مقبولة. كذلك يمكن إضافة القليل من النكهة مثل زيت الزيتون، رشة صغيرة من الملح والفلفل.

اليوم الثاني:

يخصص اليوم الثاني لتعويض الفيتامينتات التي تم فقدانها في اليوم الأول. ولتحقيق هذا الأمر يجب تناول الخضراوات المسموح بها في اليوم الأول فقط. إضافة إلى المشروبات.

اليوم الثالث:

تناول البروتينات عالية الجودة المُوصى بها في اليوم الأول وتقسيم الوجبات إلى 4. إضافة إلى مشروب الليمون والشاي الأخضر.