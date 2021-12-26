علاج فقدان الشهية بسبب كورونا

بيروت - نادين محمد -

يعاني العديد من الأشخاص الذين عانوا من مرض كوفيد 19 من مشكلات صحية مزمنة. تشمل بعض الأعراض طويلة المدى فقدان حاسة التذوق أو الشم، وانخفاض الشهية، والتعب وفقدان الوزن، وضيق التنفس، وجفاف الفم، والغثيان، والإمساك مما قد يقلل من التغذية بشكل عام.

كما يعاني بعض الأفراد من فقدان الوزن وهزال العضلات بسبب فقدان الشهية والتذوق، بالإضافة إلى قلة النشاط البدني.

وصعوبة الحصول على التغذية الصحيحة التي يحتاجها الجسم لمساعدتك على القيام بأنشطته اليومية مما يمكن أن يؤخر الشفاء.

فقدان الشهية

تقول إميلي مونفيليتو، أخصائية التغذية: الغذاء هو المصدر الأساسي للفيتامينات والمعادن والمواد المغذية. إذا كنت تعانين من سوء التغذية أو لا تستهلكين الأنواع المناسبة من الأطعمة، فسيكون من الصعب التعافي بالكامل خاصةً مع متلازمة كورونا طويلة الأمد.

1-تناول البروتين

جسمك يحتاج إلى الطاقة والبروتين والفيتامينات والمعادن لمساعدتك على التعافي. إن تناول كمية جيدة من الأطعمة الغنية بالطاقة يدعمك في إعادة بناء العضلات والحفاظ على نظام المناعة لديك، وزيادة مستويات الطاقة والقيام بأنشطته المعتادة.

يعد فقدان التذوق المستمر أحد أكثر الأعراض طويلة المدى شيوعاً بعد الإصابة. تقترح إميلي استخدام أنواع مختلفة من المخللات والتوابل والأعشاب لجعل الطعام مستساغاً، والتركيز على الأطعمة التي تحتوي على نكهات لاذعة .

2-تناول وجبات خفيفة طوال اليوم

اقرئي أيضا : علاج فقدان الشهية بالأعشاب

إذا كنت تعانين من انخفاض الشهية، فمن الضروري تناول السعرات الحرارية والفيتامينات والمعادن. والابتعاد عن تناول وجبات كبيرة الحجم والتركيز على تناول الوجبات صغيرة الحجم على مدار اليوم.

حاولي أن تتناولي الطعام كل ساعتين أو ثلاث ساعات؛ لتمنحي جسمك السعرات الحرارية المطلوبة، غالباً ما قد يشمل ذلك ثلاث وجبات صغيرة مغذية بالإضافة إلى وجبات خفيفة.

الأطعمة الغنية بالبروتين

اختاري الأطعمة الغنية بالبروتين (اللحوم والأسماك والبيض والجبن والفول والعدس) والأطعمة الغنية بالطاقة.

يجب تناول الأطعمة الغنية بالطاقة، مع التركيز على البروتين، إذا كنت قد فقدت الوزن فسوف تحتاجين إلى المزيد من البروتين للتعافي.

تساعد الوجبات الصغيرة والمتكررة أيضاً في التحكم في نسبة السكر في الدم، مما يمنحك مستويات طاقة أكثر اتساقاً. عندما نذهب لفترات طويلة دون تناول الطعام، فقد يتسبب ذلك في انخفاض مستويات الطاقة وتفاقم الشعور بالتعب.

4-الحفاظ على رطوبة جسمك

الحفاظ على رطوبة جسمك عن طريق تناول الكثير من السوائل يجب اختيار المشروبات التي تحتوي على الحليب؛ لأنها توفر مغذيات إضافية مثل البروتين.

يعتبر الترطيب مفتاحاً للتعافي؛ لذا تأكدي من تناول الماء أو المشروبات الأخرى كل ساعة على مدار اليوم.