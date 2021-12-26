شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على النظام الغذائي لمرضى التهاب الكبد الوبائي فيروس سي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقلل النظام الغذائي الصحي والطبيعى من تأثير التهاب الكبد الوبائى أو مايعرف بفيروس سي ويمكنه بالتأكيد تحسين صحة الكبد، على الرغم من أن اتباع نظام غذائي خاص ليس مطلوبا في التهاب الكبد الوبائى C ، إلا أن الأشخاص غالبا ما يستهلكون الأطعمة الصحية والمغذية للحفاظ على صحة الكبد، إليك الأطعمة التي يجب أن يشربها المرء ويتجنبها بسبب التهاب الكبد الوبائي سي، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

1. الفواكه والخضروات :

ينصح بإضافة الكثير من الفواكه والخضروات إلى نظامك الغذائي إذا كنت تعاني من التهاب الكبد سي ، فهي غنية بالألياف وتساعد في إبقائك ممتلئًا لساعات أطول من العديد من الأطعمة الأخرى، يساعد هذا أيضا في الحصول على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، يمكن أن تقلل الخضراوات الورقية الخضراء من الأحماض الدهنية في الكبد ، تشمل الخضروات الورقية الخضراء المفيدة السبانخ والملفوف.

2. القهوة :

وفقا لعدد قليل من الدراسات ، تعد القهوة مشروبًا مفيدًا للأشخاص المصابين بالتهاب الكبد سي في الواقع ، فإن الأشخاص الذين يشربون القهوة هم أقل عرضة لتأثر الكبد بهذا الفيروس، يمكن لكل من القهوة والشاي الأخضر أيضًا منع تليف الكبد، تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تساعد في تنظيف الكبد بشكل صحيح.

3.المكسرات والبذور:

إن تناول من المكسرات والبذور يوميا هو عادة نمط حياة صحي ويمكن أن يفعل العجائب في جسمك، تقدم المكسرات والبذور مثل اللوز ، والكاجو ، وبذور الشيا ، وبذور الكتان لها الفوائد الصحية ، وهي مفيدة للمرضى المصابين بالتهاب الكبد سي. ومن المهم للأشخاص المصابين بالتهاب الكبد سي تناول الدهون غير المشبعة الموجودة في المكسرات والبذور.