اختصاصية التغذية فاطمة بشير: هذا هو تأثير احتباس الماء في الجسم

بيروت - نادين محمد -

تعتبر مشكله احتباس الماء بالجسم من أشهر المشكلات الصحية الشائعة لدى الرجال والنساء على حد سواء، ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات في حال عدم علاجها.

"الجميلة " التقت باختصاصية التغذية في مركز "أنتيفات بلس "للوجبات الصحية فاطمة بشير الفوتاوي لتحدثنا أكثر عن هذا الموضوع.

أخصائية التغذية فاطمة بشير الفوتاوي



• ما هو احتباس السوائل؟

يتكون جسمك بشكل رئيسي من الماء حيث يشكل الماء نسبة 70% من تكوين الجسم، فيساعد نظام الدورة الدموية وكذلك الكلى والعوامل الهرمونية في الحفاظ على مستويات السوائل الصحية.

• متى يحدث احتباس الماء أو السوائل في الجسم؟

يمكن للرحلات الجوية والتغيرات الهرمونية والأطعمة المملحة ان تؤدي الى احتفاظ جسمك بالماء الزائد أو كما يعرف بمسمى (احتباس السوائل أو الوذمة ).



• من أهم الأعراض الرئيسية لاحتباس السوائل:

- الجلد المشدود واللامع

- التورم والانتفاخ

- الآلام بالأطراف

- تقلبات الوزن



• تأثير احتباس السوائل على كافة الجسم:

يمكن أن يؤثر مستوى الترطيب غير المتوازن في الجسم على وظائف الجسم وينتج عنه احساسًا بالثقل على غير العادة وانخفاضًا ملحوظًا في النشاط العام للبدن.



• اعراض تأثير احتباس السوائل على مناطق خطيره من الجسم مثل الدماغ والرئتين:

- عدم وضوح الرؤية

- صعوبة التنفس

- الآلام بالصدر حيث يمكن أن تؤثر على قدرة الرئتين على امداد الجسم بالأكسجين مما قد يهدد الحياة.

- الكلى إن الوظيفة الرئيسية للكلى تكمن في التحكم في كمية السوائل وترشيح الدم والمحافظة على مستوى الأملاح الطبيعي في الجسم.عندما لا تقوم الكلى بوظيفتها على الوجه الأكمل فإن عملية الترشيح للدم من السوائل والأملاح لا تكون بالشكل المطلوب مما يتسبب بترسبات وحبس السوائل في الجسم وقد يلاحظ الأشخاص المصابون بأمراض الكلى المزمنة تورما في الأطراف السفلية أو اليدين أو الوجه.

- سوء التغذية يشير سوء التغذية الى عدم التوازن الصحيح للعناصر الغذائية من اجل الصحة المثالية إن الأشخاص الذين من نقص حاد في البروتين (الالبومين: هو بروتين يساعد الجسم على إدارة السوائل وتشمل الأعراض فقد الكتلة العضلية وتضخم البطن وهذا يسبب احتباس السوائل في أنسجة الجسم.



• مثال على ذلك:

- مرض الكواشيوركور :

هو مرض خطير حيث يعتبر اكثر شيوعا بين الأطفال الذين يعانوا من سوء التغذية حيث يحدث عادة هذا المرض بعد توقف الأطفال عن الرضاعة الطبيعية وقبل بلوغه سن الرابعة وقد يحدث بعد ذلك لأن الطفل لم يعد يحصل على نفس العناصر الغذائية والبروتينات من نظامه الغذائي وهو أكثر شيوعا في المناطق ذات الامدادات الغذائية المنخفضة ومعدلات سوء التغذية المرتفعة.

- السمنة:

تزيد السمنة من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وامراض الكلى وامراض القلب مما يؤدي الى احتباس السوائل بالجسم



• العوامل التي تسبب احتباس السوائل:

- تناول الكثير من الصوديوم عن طريق استخدام الكثير من ملح الطعام او تناول الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية

-واستخدام بعض الأدوية التي قد تكون لها تأثير جانبي على احتباس الماء مثل العلاج الكيميائي

- أدوية ضغط الدم ومضادات الاكتئاب

- الحمل أثناء الحمل يحتفظ الجسم بالماء أكثر من المعتاد وقد يؤدي ذلك الى تورم الأطراف السفلية خاصة أثناء الطقس الحار أو بعد الوقوف لفترة طويلة وكما تساهم أيضا التغيرات الهرمونية مع الحمل في ذلك وهذا ليس خطيرا في الغالب ويتم حله بعد الولادة ولكن إذا أصبح التورم أكثر حدة فجأة فقد يكون علامة على تسمم الحمل حيث يعتبر نوع من أنواع ارتفاع ضغط الدم ويمكن ان يضر بالأم والجنين ويجب على أي شخص يعاني من صداع – قيء -مشاكل في الرؤية مع زيادة تورم اثناء الحمل استشارة الطبيب فورا.



• الحلول المقترحة للتخلص من احتباس الماء:

- اتباع نظام غذائي قليل الملح.

- حاول أن تحد من تناول الصوديوم بما لا يزيد عن 2300 ميلغرام في اليوم وعدم تناول الأطعمة المصنعة والمعبأة واضافة التوابل بدلا من الملح اثناء الطهي.

- إضافة الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم حيث تعمل على موازنة مستويات الصوديوم مثل البطاطا الحلوة -الافوكادو – طماطم – الموز – الخضار الورقية مثل السبانخ.

- تناول البروتين الخاص بك ان تناول كامل احتياجك من البروتين حيث ان يجذب البروتين الماء ويحافظ على توازن الجسم.

- اتباع نمط حياه رياضي حيث ان الدراسات اثبتت وجود ارتباط وثيق بين قلة الحركة وارتفاع تركيز الاملاح في الجسم.

- مما يسبب احتباس في السوائل وعلى عكس ذلك فان ممارسة الرياضة الخفيفة بشكل دوري كفيله بالمساهمة في خفض نسبة الاملاح.

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