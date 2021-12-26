شكرا لقرائتكم خبر عن لو قلقان من زيادة الوزن في الأعياد.. طرق صحية تجنبك ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب موعد عيد الميلاد ورأس السنة والمناسبات السعيدة ومع ذلك على الرغم من كونها مناسبة سعيدة ، فإن موسم الأعياد هو أيضًا وقت يخاف منه الناس ، والسبب هو زيادة الوزن أثناء الاحتفالات، فإذا كنت شخصًا يعمل على نظام غذائي للتحكم في الوزن يقدم الخليج 365 بعض الطرق لتقليل زيادة الوزن أثناء الاحتفالات وفقا لتقرير موقع " indianexpress"

كيفية البقاء بصحة جيدة خلال المهرجانات1. ابتعد عن السم الأبيض:

الأطعمة التي تحتوي على السكر الأبيض ، والمعروف أيضًا باسم السم الأبيض منتشرة في كل مكان خلال موسم الأعياد، من الحلوى إلى الكعك ، يمكن رؤية الأطباق الحلوة في كل مكان تقريبًا، وعلى الرغم من أنها قد تبدو مغرية ، إذا كنت تريد تجنب زيادة الوزن غير الضرورية ، فضع في اعتبارك محتوى السكر الذي تستهلكه.

2. تجنب الأطعمة المقلية:

من الدونات إلى البطاطس المقلية ، تتوفر الأطباق المقلية على مدار العام، يكاد لا يقاوم الملمس المقرمش للطعام المملح اللذيذ، ومع ذلك ، فإن عدم الحذر في استهلاكها يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل غير صحي بسبب وجود محتوى مفرط من الزيت والملح.

3. لا تنسى ممارسة الرياضة

قد لا يترك الجدول الزمني المزدحم خلال الاحتفالات الكثير من الوقت لممارسة الرياضة، ومع ذلك ، من خلال عدم البقاء نشيطًا بدنيًا ، قد ترهق جهود اللياقة البدنية لسنواتك. إذا كنت غير قادر على اتباع روتين تمرين مفصل ، فحاول الحفاظ على نشاط جسمك عن طريق المشي أو الجري أو الركض كل يوم.

4. ضع في اعتبارك حصصك الغذائية :

عند تناول أطباق لذيذة ، يميل الناس غالبًا إلى الإفراط في تناول الطعام، وخلال موسم الأعياد ، عندما تمتلئ طاولة الطعام بالطعام الرائع ، فإن عدم التفكير في الأجزاء التي يتم تناولها ليس بالأمر غير المعتاد، ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالصحة ، يجب الاهتمام بالكميات والسعرات الحرارية لتجنب المضاعفات الصحية الضارة.

5. تتبع صحتك:

يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والسكري وغيرها من المشكلات الصحية ألا يضيعوا أثناء الاحتفالات والتأكد من أنهم يعتنون بأنفسهم من خلال الاحتفاظ بسجل لصحتهم يوميًا لتجنب النتائج السلبية.