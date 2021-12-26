شكرا لقرائتكم خبر عن تعاني من الحموضة؟.. 5 حيل لإيقاف الحموضة المعوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تشعر غالبًا بعدم الراحة في صدرك أو معدتك بعد تناول الطعام؟ يمكن أن يكون علامة على الحموضة، غالبًا ما نصادف مصطلح - الحموضة - الذي يتم استخدامه لمعالجة معظم المضايقات في الجهاز الهضمي، ولكن ما هي الحموضة على وجه التحديد وما الذي يجعل واحدة من أكثر اضطرابات المعدة شيوعًا؟

ما هي الحموضة؟

وفقا لموقع " healthsite"، يُعرف ارتجاع الحمض، المعروف باسم الحموضة، بأنه حالة تتميز بحركة حمض المعدة، المعروف أيضًا باسم حمض المعدة ، إلى أعلى المريء ، والمعروف باسم أنبوب الطعام، لذلك ، تُعرف هذه الحالة أيضًا باسم الارتجاع المعدي المريئي، تتضمن بعض الآثار والأعراض الشائعة لهذه الحالة ما يلي:

انزعاج وحرقان وألم في الصدر

غثيان

رائحة الفم الكريهة

صفير

التقيؤ

كيف يمكنك منع مشاكل الارتجاع

إليك كيف يمكنك منع مشاكل الارتجاع المعدي المريئي :

إدارة وزنك:

سواء كان ذلك لصحة القلب أو العظام أو الجهاز الهضمي ، فإن الوزن الصحي مهم للحفاظ على الصحة العامة، يمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى فتح المصرة المريئية السفلية ، مما يفسح المجال لارتداد الحمض.

احترس من عادات الأكل غير الصحية:

يمكن أن تؤثر عاداتك الغذائية على ارتجاع الحمض بشكل كبير، لإبعاد المشكلة ، تجنب النوم مباشرة بعد تناول الوجبة ، والامتناع عن أي أنشطة شاقة بعد الأكل ، وتناول الطعام ببطء، علاوة على ذلك ، اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا ، وإذا كنت تعاني من ارتداد الحمض بشكل متكرر ، فتجنب الأطعمة المحفزة مثل البهارات والأطعمة المقلية والأطعمة المصنعة.

كن حذرًا مما تشربه:

الاستهلاك المفرط للمشروبات الغازية والكحولية يمكن أن يزيد من خطر ارتداد الحمض، علاوة على ذلك ، يجب تجنب الإفراط في تناول القهوة لأنه يمكن أن يؤدي إلى ارتداد الحمض.

قل لا للتدخين:

إذا كان خطر الإصابة بالسرطان لا يجعلك تقلع عن التدخين ، فربما تكون الرغبة في التخلص من الحموضة المعوية؟ بصرف النظر عن العديد من المخاطر المعروفة للتدخين ، فإن ارتجاع الحمض هو أحد المخاطر الشائعة، يمكن أن يؤدي النيكوتين إلى استرخاء العضلة العاصرة المريئية السفلية التي يمكن أن تسبب ارتجاع الحمض.

انتبه لأدويتك:

بعض الأدوية يمكن أن تسبب ارتجاع الحمض كأثر جانبي. كما هو مذكور في صحة هارفارد ، يمكن للأدوية مثل البايفوسفونيت مثل أليندرونات (فوساماكس) أو إيباندرونات (بونيفا) أو ريزدرونات (أكتونيل) ، التي تؤخذ لزيادة كثافة العظام ، أن تهيج المريء.