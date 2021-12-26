للنساء فقط.. 10 أسباب للمغص المتكرر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - تمر العديد من النساء بنوبات من المغص، بين فترات وأخرى لأسباب مختلفة، بعضها معلوم بسبب ظروف تمر بها المرأة، وبعضها غير مفهوم السبب.

وبحسب تقرير لموقع “ويب طب” المتخصص بالشؤون الطبية، فإن أسباب المغص عند النساء تتمثل فيما يلي:

فترة التبويض

تحدث الإباضة عندما يطلق المبيضين بويضة كل شهر من أجل تهيئة جسم المرأة للحمل.

تترافق فترة التبويض مع بعض الأعراض المختلفة ومن أهمها المغص أو ألم في جانب واحد من أسفل البطن يستمر من بضع دقائق إلى ساعات ويتراوح الألم بين خفيف إلى حاد، كما أنه يكون مفاجئًا.

الدورة الشهرية

تلاحظ المرأة الإصابة بمغص في منطقة البطن وتشنجات قبل موعد الدورة الشهرية بقليل، وذلك يعود إلى تقلصات الرحم بهدف التخلص من البطانة بسبب عدم حدوث حمل.

بالتالي تعد فترة الدورة الشهرية وما يسبقها من أسباب المغص عند النساء، ويجدر التنويه إلى أن الألم قد يكون مشابهًا لتشنج العضلات أو قد يكون وخز ومغص في البطن.

التهاب المثانة

من الممكن أن يتسبب التهاب المثانة بالشعور بألم في الحوض ومغص في البطن وأعراضًا أخرى، مثل: الألم عند التبول، والحاجة إلى التبول بشكل متكرر، والألم أثناء ممارسة الجماع.

التصاقات الحوض

في بعض الأحيان تصاب المرأة بمشكلة التصاقات الحوض، بالتالي قد تؤدي هذه الإصابة إلى الشعور بالام الحوض ومغص مزمن في منطقة البطن، بالإضافة إلى ترافقه مع أعراض أخرى مختلفة وذلك اعتمادًا على مكان ظهور النسيج الندبي.

الحمل

يعد الحمل من أسباب المغص عند النساء الأكثر شيوعًا، حيث أن الحمل يترافق مع عدة أعراض من بينها التشنجات الطفيفة والتي تظهر بعد الأسبوع الرابع من الحمل تقريبًا، أي بالقرب من موعد الدورة الشهرية المقبلة.

الإجهاض

في بعض الأحيان قد تعاني المرأة من الإجهاض، والذي يكون في فترات مختلفة من الحمل.

يتميز الإجهاض بالعديد من الأعراض بما فيها المغص في منطقة البطن.

تمزق أكياس المبيض

تعد الإصابة بأكياس المبيض شائعة بين النساء، إلا أنه في بعض الأحيان قد تتمزق هذه الأكياس مسببة أعراضًا مختلفة، تتمثل في:

مغص وألم شديد في منطقة البطن.

تنقيط من المهبل.

الشعور بالضغط في منطقة الحوض.

بطانة الرحم المهاجرة (Endometriosis)

وهي حالة مرضية مزمنة تتمثل في نمو أنسجة مشابهة للأنسجة التي تبطن الرحم من الداخل خارج الرحم.

الإصابة بهذه الحالة الصحية تنعكس بأعراض معينة، مثل: مغص البطن، وألم في منطقة الظهر بالإضافة إلى ألم خلال الجماع أو عند التغوط.

مرض التهاب الحوض (Pelvic inflammatory disease)

هو عدوى بكتيرية تنتشر عادةً عن طريق الجماع، وتؤثر على أعضاء الجسم التي تساعد المرأة على الحمل.

هذه الحالة الصحية تتميز بالأعراض الاتية:

مغص وتشنجات في البطن.

ألم في أسفل الظهر.

إفرازات مهبلية غير طبيعية.

تنقيط.

ألم أو حرقة أثناء التبول أو الجماع.

أسباب أخرى للمغص عند النساء

إضافة إلى ما ذكر آنفاً، فهناك أعراض أخرى جانبية:

حصوات في المسالك البولية.

أمراض الأوعية الدموية.

الفتق الاربي.

أمراض التهاب الأمعاء، مثل كرون.

الامساك.

التهاب الزائدة الدودية.

طرق للتخفيف من مغص البطن

من الممكن القيام ببعض الأمور التي تخفف من مغص البطن، ومن أهمها:

العثور على وضعية مناسبة تخفف من الشعور بعدم الراحة، حيث قد يساعد وضع وسادة صغيرة على البطن في تخفيف الألم.

وضع كمادات ساخنة على البطن.

اتباع حمية غذائية صحية، وتشمل:

شرب الكثير من الماء وتجنب سوائل التي تحتوي على سكر.

تفادي شرب الكافيين، مثل: القهوة والشاي لأنه يؤدي إلى تفاقم الألم.

تناول الطعام ببطء وليس دفعة واحدة وتناول الأغذية الغنية بالألياف الغذائية.

أعراض مرافقة لمغص البطن تستدعي زيارة الطبيب

يجب عليك مراجعة الطبيب في حال ملاحظة الأعراض الاتية مع مغص البطن:

نزيف مهبلي.

ألم شديد.

تغيرات مفاجئة في الألم، مثل: التقلبات الحادة أو الألم الشديد المفاجئ.

زيادة الألم وانتقاله إلى الجهة اليمنى من البطن.

القيء والإسهال الشديد والمتفاقم.

ارتفاع في درجة الحرارة.

دم في القيء أو براز أحمر غامق أو أسود.

اليرقان.

الشعور بالضعف والدوار.

ألم في الصدر والذراع والفك أو الظهر أو الرقبة.

الإصابة بالجفاف