شكرا لقرائتكم خبر عن 15 نصيحة لتقليل أعراض متلازمة جفاف العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح العمل من المنزل أمرًا طبيعيًا جديدًا ، اعتدنا عليه جميعًا البعض منا يحبها ، لكن معظمنا بدأ يكرهه تدريجياً، لأن العمل من المنزل قد طمس الحدود بين يوم العمل ويوم الفراغ، يعمل معظم الأشخاص أكثر من 10-12 ساعة في اليوم ، مع تزايد استخدام الكمبيوتر والأجهزة الرقمية الأخرى بشكل مستمر طوال اليوم، بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدام أدوات الترفيه أكثر من أي وقت مضى، في الواقع يتفاعل معظم الناس في المتوسط ​​مع نوع من الشاشات ، لأكثر من 12-15 ساعة في اليوم، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

لهذا السبب ، يعاني المزيد والمزيد من الأشخاص من متلازمة تسمى جفاف العين ، مع زيادة الانزعاج في أعينهم وحولها، ما كان يمكن للمرء أن يشعر به على أنه انزعاج خفيف للعين في نهاية اليوم ، أصبح أكثر وضوحًا بشكل تدريجي مع زيادة مدة وكثافة استهلاك الأجهزة الرقمية بالنسبة لبعض الأشخاص ، يمكن أن تتداخل العين الجافة مع العمل ونوعية حياتهم.

إليك ما يحدث لأعيننا عندما نلتصق بأجهزة الكمبيوتر والهواتف

1. تطور أعيننا ما يسمى "إجهاد العين الرقمي"

2. نشعر بواحد أو كل الأعراض التالية

عين جافة – احمرار- تهيج العين -صداع الراس -ألم حول العين - رؤية مشوشة- صعوبة في التركيز على شيء قريب - صعوبة في تغيير التركيز من كائن إلى آخر على مسافة مختلفة - الإحساس بجسم غريب.

3. يمكن أن يكون جفاف العين شديدًا إذا كان التعامل مع الشاشات بدون فواصل مناسبة ومتسقة، حتى النظارات المضادة للوهج لا فائدة منها

4. قطرات العين المرطبة تعطي راحة مؤقتة

5. الاستراحة من الأدوات الرقمية تقلل من شدة أعراض العين بشكل مؤقت

كيفية تقليل مخاطر متلازمة جفاف العين أو الوقاية منها

1. تقليل مقدار الوقت غير المنقطع مع الشاشات، خذ استراحة قصيرة بعد كل 15-20 دقيقة.

2. رمش بشكل متكرر، عادةً ما يومض الشخص من 12 إلى 14 مرة في الدقيقة وينخفض ​​هذا إلى 4-5 مرات عند استخدام الأدوات، هذا يعني أننا بحاجة إلى أن نتذكر بوعي أن نرمش.

3. اتخذ وضعية مناسبة أثناء استخدام هذه الأدوات، لا تستلقي أو تجلس على سرير أثناء عملك على الكمبيوتر المحمول أو المحمول.

4. تأكد من ارتداء النظارات الطبية الخاصة بك إذا كان لديك أي منها أثناء العمل على هذه الأدوات.

5. لا تستخدم مكيف الهواء المفرط ولا تحافظ على درجة الحرارة منخفضة للغاية، يقلل تكييف الهواء من رطوبة الغلاف الجوي ويمكن أن يزيد من جفاف العين.

6. شرب كمية كافية من الماء.

7. استخدم قطرات مرطبة للعين تبعًا لأعراض عينيك.

8. يمكنك استخدام النظارات المضادة للوهج إذا كان الكمبيوتر المحمول / سطح المكتب الخاص بك لا يحتوي بالفعل على حماية داخلية من الوهج، لا تلعب نظارات حجب الضوء الأزرق دورًا كبيرًا هنا.

9. يجب أن يكون تباين الشاشة هو الأمثل. يجب ألا يسقط الضوء من حولك مباشرة على وجهك أو على الشاشة التي تستخدمها.

10. حافظ على تقسيم صارم ليوم عملك ووقتك الشخصي واختتم عملك في الوقت المحدد.

11. بدلاً من الدردشة مع أصدقائك على أجهزتك ، اتصل بهم وتحدث معهم. سيكون ذلك جيدًا ليس فقط لعلاقتك ولكن سيقلل أيضًا من وقت الشاشة.

12. ابحث عن وسائل ترفيه بديلة مثل البطاقات أو ألعاب الطاولة مع عائلتك.

13. ارتدِ الأقنعة واخرج للتنزه في الأماكن المفتوحة (تجنب الأماكن المزدحمة أثناء المشي).

14. تناول طعاما مغذيا صحيا ونم جيدا.

15. إذا لم ينجح أي من هذا ، فقم بزيارة طبيب العيون الخاص بك لاستبعاد أمراض العيون الأخرى.