شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعشاب وتوابل ضيفهم للشاى لتجنب الالتهابات فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الشاي عنصرًا أساسيًا للكثيرين - تمامًا مثل القهوة، غالبًا ما يتم الاستمتاع بهذا المشروب عدة مرات في اليوم للحث على الشعور بالانتعاش، والفرق الوحيد هو أنه يحتوي على المزيد من مضادات الأكسدة وأقل كافيين من القهوة، على صعيد الفوائد الصحية ، ينعم الشاي بما يلي:

1 : يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن

2:يحمى العظام من المشاكل.

3 : انخفاض خطر الاصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

4 :نظام مناعة أقوى.

5:انخفاض خطر فقدان الأسنان.

كيفية تحضير الشاي لمحاربة نزلات البرد والأنفلونزا الموسمية؟

يعتبر الشاى الأسود أو مع الحليب وبعض السكر صحيًا للغاية ، خاصة خلال أشهر السنة الباردة،ومع ذلك ، في كثير من الأحيان نرى كبار السن يضيفون الأعشاب والتوابل إلى التحضير، لم ندرك كيف أن القيام بذلك يرفع الحاصل الصحي للمشروب مع تحسين النكهة أيضًا، وفقا لتقرير موقع " تايمز ناو نيوز"

أفضل 5 أعشاب وتوابل يمكن أن ترفع الحاصل الصحي للشاي في الشتاء.

1. الهيل أو الحبهان:

الهيل من التوابل العطرية التي تأتي باللونين الأخضر والأسود وهي فعالة بشكل خاص في تعزيز المناعة، لطالما يستخدم لعلاج نزلات البرد والسعال وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، ومع ذلك ، فإن اللون الأخضر هو الشكل الأكثر شيوعًا في الشاي.

2. القرفة:

القرفة وفيرة في مادة البوليفينول المضادة للأكسدة والبروانثوسيانيدينز ، والتي تساعد على تعزيز المناعة مع وجود خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات.

3. الفلفل الأسود :

يحتوي على مجموعة من المعادن ، بما في ذلك فيتامين C ، والفلافونويد ، ومضادات الأكسدة ، والخصائص المضادة للبكتيريا ، وكلها تساعد على تعزيز المناعة وتخفيف أعراض السعال والبرد، في الصباح ، يساعد الفلفل مع العسل على تجنب قشعريرة الشتاء.

4. القرنفل:

يحتوي القرنفل على مجموعة متنوعة من المركبات المضادة للالتهابات التي تساعد في علاج التهاب الحلق والسعال ونزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفية، يعد مضغ القرنفل النيء أو خلطه بالماء الساخن أو إضافته إلى كوب من الشاي من الخيارات المتاحة.

5. الزنجبيل :

الزنجبيل هو أفضل معزز للمناعة بسبب وجود جينجيرول ، وهو مكون نشط، تعمل الخصائص المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات للزنجبيل معًا للحفاظ على الجسم خاليًا من العدوى خلال فصل الشتاء.