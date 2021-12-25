شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مصادر يومية لفيتامين د تقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والوفاة المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن فيتامين د يساعد في تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم - العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، وأى انخفاض مستوى فيتامين د يمكن أن يؤدي إلى أمراض العظام ، مثل الكساح عند الأطفال وهشاشة العظام عند البالغين.

لكن نقص فيتامين (د) قد يزيد أيضًا من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والوفاة المبكرة ، كما جاء في دراسة نشرت على موقع Harvard Health.

ذكرت هارفارد هيلث أنه في دراسة نُشرت 2021 في مجلة جمعية الغدد الصماء ، حدد الباحثون 19092 شخصًا أظهروا نقصًا في فيتامين (د) في اختبارين على الأقل ولم يصابوا أبدًا بنوبة قلبية.

ربطت أدلة أخرى انخفاض مستويات فيتامين (د) في الدم بعوامل الخطر القلبية الوعائية ، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة وأمراض الكلى المزمنة. تعرف جمعية الغدد الصماء نقص فيتامين (د) على أنه مستوى دم يقل عن 20 نانوجرام لكل مليلتر (نانوجرام / مل) ، في حين أن نقص فيتامين (د) هو 21 إلى 29 نانوغرام / مل. المستويات المثلى هي 30 إلى 100 نانوغرام / مل.

مصادر جيدة لفيتامين د

عند تعرضهم لأشعة الشمس ، يجب أن يتمكن معظم الناس من إنتاج كل فيتامين د الذي يحتاجونه من أشعة الشمس.

ينتج الجسم فيتامين د من أشعة الشمس المباشرة على الجلد عندما تكون في الهواء الطلق.

تشمل مصادر الغذاء التي تحتوي على فيتامين د:

الأسماك الزيتية - مثل السلمون والسردين والرنجة والماكريل لحم أحمر كبد صفار البيض الأطعمة المدعمة المكملات ضوء الشمس

ما الذي يعيق أو يمنع امتصاص فيتامين د؟

بعض العوامل التي قد تقلل أو تمنع امتصاصه تشمل حالات مثل مرض الاضطرابات الهضمية والتهاب البنكرياس المزمن ومرض كرون والتليف الكيسي.

يمكن أن تؤثر جميعها على الأمعاء ، وتمنعها من امتصاص فيتامين د الموجود في الطعام، أيضا مؤشر كتلة الجسم (BMI) الأعلى من 30 يعيق أيضًا امتصاص فيتامين د حيث تحبس الخلايا الدهنية نفس الشيء، بالإضافة إلى بعض أمراض الكلى ، ضعف الكبد ، العلاج الإشعاعي ، جراحة إنقاص الوزن ، وبعض الأدوية مثل المنشطات عن طريق الفم ، الستاتين ، مدرات البول وغيرها يمكن أن تعيق امتصاص فيتامين د.