شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم نصائح العناية بالعيون فى فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقول أطباء العيون إن الاحتفاظ بالرطوبة يمكن أن يساعد في مكافحة جفاف العين خلال فصل الشتاء، حيث يعد جفاف وحكة العيون مشكلة شائعة في الشتاء بسبب انخفاض الرطوبة، ونقلت صحيفة "هيلث داي" عن ماريسا لوكي، طبيبة في قسم طب العيون بجامعة ألاباما في برمنجهام، قولها "في المتوسط ​​، تنخفض الرطوبة في الشتاء مع الطقس البارد".

وأضافت، أن معظم الأشخاص يقوموا بتشغيل التدفئة في منازلهم أو مكاتبهم لمكافحة البرد لذلك، ينتهي بك الأمر هو انخفاض الرطوبة في الخارج والداخل، مما يجعل الظروف الدافئة والجافة مساعدة فى عملية تبخر الرطوبة من العين أسرع من المعتاد.

سلط التقرير الضوء على طرق الاحتفاظ بالرطوبة، وبالتالي مكافحة جفاف العين خلال فصل الشتاء بسبب انخفاض الرطوبة منها :

إذا كنت تقضي وقتًا في أماكن ساخنة ، فاستخدم مرطبًا لإضافة بعض الرطوبة مرة أخرى إلى الهواء.

اشرب الكثير من السوائل، الحفاظ على رطوبة جسمك سيساعد في الحفاظ على رطوبة عينيك.

يجب تجنب التسخين بالنفخ المباشر على وجهك لأن ذلك يمكن أن يجفف الرطوبة في عينيك.

علاوة على ذلك ، في السيارة ، يجب توجيه فتحات الحرارة نحو الجزء السفلي من الجسم.

وقال التقرير إن ارتداء واقي للعين أو قبعة ذات قناع عندما تكون بالخارج لمنع دخول الجزيئات والرياح إلى عينيك أمر لا بد منه، نظرًا لأن العين يمكن أن تجف أكثر مع الملامسات في الطقس البارد ، فإن ارتداء العدسات اللاصقة النظيفة يقلل من خطر العدوى والحكة.