شكرا لقرائتكم خبر عن لو سنك عدى الــ 40.. يجب إجراء فحوصات العيون بشكل دورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصي الأكاديمية الأمريكية لطب العيون بفحص أمراض العيون للأشخاص عند سن الأربعين، حتى لو لم يكن لديك أي أعراض، وذلك لاكتشاف أي مشاكل مبكرة وعلاجها بشكل أسرع، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية إجراء فحص دورى لأمراض العيون عند سن الأربعين، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

متى يجب أن تذهب لطبيب العيون؟

يجب على البالغين الذين ليس لديهم أعراض أو عوامل خطر للإصابة بأمراض العيون إجراء فحص أساسي لأمراض العيون في سن 40.

وقد تبدأ العلامات المبكرة للمرض والتغيرات في الرؤية بالحدوث في هذا العمر.

سيخبرك طبيب العيون بعدد المرات التي يجب أن تخضع فيها لاختبارات المتابعة بناءً على نتائج هذا الفحص سيقارن الطبيب نتائج الفحص الأساسي الخاص بك بنتائج الاختبارات الأخرى في المستقبل.

للأشخاص الذين يعانون من أعراض مشاكل العين أو عوامل الخطر:

يجب على الأشخاص في أي عمر ممن لديهم أعراض أو معرضون لخطر الإصابة بأمراض العيون مراجعة طبيب عيون لتحديد عدد مرات إجراء فحوصات العين، يجب ألا ينتظر الأشخاص في هذه المجموعة حتى سن الأربعين لإجراء فحص أساسي لأمراض العين.

تشمل عوامل الخطر هذه:

-داء السكري

-ارتفاع ضغط الدم

-تاريخ عائلي من أمراض العيون.

احتفظ بمواعيد فحص الرؤية الحالية الخاصة بك للنظارات أو العدسات اللاصقة.

إن إجراء فحص صحة عينك في سن الأربعين مهم للغاية، حيث يجب على البالغين اتخاذ خطوات مماثلة للحفاظ على صحة عيونهم مع تقدمهم في العمر.

أمراض العيون الشائعة الموجودة لدى الأشخاص 40 عامًا :

يمكن أن تصيب أمراض العيون الشائعة الأشخاص الذين يبلغون من العمر 40 عامًا أو أكبر دون أن يعلموا بوجود أي مشكلة في عيونهم، يمكن لفحص العين عند سن الأربعين أن يكتشف هذه الأمراض مبكرًا ويمنع فقدان البصر.

الجلوكوما

كثير من الناس ليس لديهم فكرة عن إصابتهم بالجلوكوما حتى يعانوا من فقدان كبير في الرؤية هذا لأن هذا المرض لا تظهر عليه أعراض في كثير من الأحيان حتى ينتشر فقدان البصر قد يؤدي الاكتشاف والعلاج المبكر إلى منع فقدان البصر أو تأخيره.

اعتلال الشبكية السكري

يعد اعتلال الشبكية السكري سببًا رئيسيًا للعمى وتتوفر علاجات فعالة لتقليل خطر الإصابة بالعمى الناتج عن اعتلال الشبكية السكري لكن لسوء الحظ ، لا يتلقى العديد من مرضى السكر العلاج في الوقت المناسب لتقليل فقدان البصر.

إعتام عدسة العين

إعتام عدسة العين شائع جدا غالبًا ما نفكر في إعتام عدسة العين على أنه مشكلة كبيرة لكبار السن ومع ذلك ، فإن خطر الإصابة بإعتام عدسة العين يبدأ في الازدياد في حوالي سن الأربعين.