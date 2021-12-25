شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: أهداف محتملة لعلاج سرطان الجلد بتقنية معينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بشرة أمل لعلاج جديد لسرطان الجلد، حيث استهداف المسارات التي تم تغييرها بواسطة طفرات MLL4 خلايا علي الجلد، للحث على الدوران السليم للخلايا والموت يوفر نهجًا لقمع نمو الورم السرطاني، وذلك وفقًا لدراسة جديدة من كلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا، ونُشرت الدراسة في مجلة Science Advances .

فيعد جين MLL4 واحدًا من أكثر الجينات المتحولة في جميع أنواع السرطانات البشرية، و أظهر العمل السابق أن MLL4 مرتبط بقمع الورم في مجموعة متنوعة من السرطانات ، لكن دوره في سرطان الجلد غير معروف، و من أجل الكشف عن كيفية تأثيره على نمو السرطان ، قام الباحثون بإخراج هذا الجين فقط من الأنسجة الظهارية للفئران ووجدوا أن خلايا الجلد تكاثرت ، وسمك الجلد وتم تثبيط شكل من أشكال دوران خلايا الجلد الطبيعية والموت ، يسمى ferroptosis.

وقال الدكتور بريان كابيل ، أستاذ مساعد في طب الأمراض الجلدية وعلم الوراثة والمؤلف الرئيسي للدراسة أنه يجب أن تكون خلايا بشرتك قادرة على الخضوع لموت الخلايا، وإذا لم تموت الخلايا وتنقلب ، فإنها تظل في مكانها ، وتستمر في النمو ، وتصبح سرطانية، لقد رأينا أن فقدان MLL4 يضعف الإصابة بالديدان الفيروسية عن طريق تنشيط الجينات التي تشجع نمو الورم بينما تقوم في نفس الوقت بقمع الجينات التي تمنع الانتشار السرطاني.

وأضاف ، أنه لمكافحة تطور الخلايا السرطانية لدى الأفراد الذين يعانون من طفرات جينية MLL4 ، يعتقد الباحثون أن الأدوية المحددة التي يمكن أن تعزز الإصابة بالفيروس قد تكون طريقة مستقبلية لمنع نمو السرطان وتشجيع دوران الخلايا بشكل صحي.

وقال، أن النبأ السار هو أن هناك أدوية متاحة تصحح وتعزز المسارات التي تضعف عندما يتم تحور MLL4 ، ويخطط مختبرنا لدراسة ما إذا كانت هذه الأدوية المعززة للتسمم الحديدي يمكن أن تكون فعالة في علاج سرطانات الجلد فقط، وهناك طريقة أخرى محتملة للعلاج تتضمن اختبار ما إذا كان يمكن إعطاء هذه الأدوية مع أدوية أخرى مضادة للسرطان مثل العلاجات المناعية لتعزيزها، و قدرات كل منها لوقف السرطانات.