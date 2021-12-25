شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب روسي يوضح سبب انخفاض معدل الوفيات نتيجة للإصابة بـ"أوميكرون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ بداية جائحة كورونا وهناك تغيرات كبيرة في شكل الفيروس وظهور متحورات له ويعتبر أوميكرون هو المتحور الجديد لفيروس كورونا ومن أعراضه "التهاب الحلق، السعال، الحمى، تغير في حاسة الشم والتذوق".

ويرى الطبيب الروسي، مقدم البرنامج التلفزيوني الصحي، ألكسندر مياسنيكوف، أن سبب المعدل المنخفض لوفيات متحور "أوميكرون" بالدول الغربية يعود إلى العدد الكبير للملقحين ضد الفيروس هناك.

وحسب ما ذكرته نوفوستى قارن مياسنيكوف في قناته على "تلجرام" المعلومات الأخيرة حول عدد الوفيات بكورونا في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا ، حيث يتراوح هذا المؤشر بين 0,1% و0,4%.

وقال: "يبدو أن الإصابة بـ "أوميكرون" تتم بشكل معتدل للغاية ولا يؤدي إلى ازدياد عدد الوفيات في الدول التي تتميز بالمستوى العالي للتطعيم"، مشيرا إلى أن نسبة الملقحين في هذه الدول تبلغ 60-70%.

وتوصل الطبيب إلى استنتاج أن سلالة أوميكرون الجديدة لفيروس كورونا ستشمل روسيا قريبا أيضا، داعيا الناس للتطعيم ضد كورونا.