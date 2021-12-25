شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف المناعة والتدخين أبرز أسباب الإصابة بالتهاب القولون التقرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص من أمراض الجهاز الهضمى والغدد الصماء على اختلاف أنواعها ودرجات الإصابة بها، ووفقا لموقع "the health " الطبى فإن الأمراض الأكثر شيوعا من التهاب الأمعاء هى التهاب القولون التقرحى ومرض "كرون"، ومرض كرون يمكن أن يسبب التهابا فى أى جزء من الجهاز الهضمى، ويؤثر مباشرة على نهاية ذيل الأمعاء الدقيقة، أما التهاب القولون التقرحى فينطوي على التهاب الأمعاء الغليظة.

وأضاف التقرير الطبى على الموقع، أن الجهاز الهضمى يضم الفم والمرىء والمعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، وهو المسئول عن تكسير الغذاء، واستخراج المواد المغذية، وإزالة أى مواد غير صالحة للاستعمال والنفايات، وقال إن الالتهاب فى أى مكان على طول الجهاز الهضمى يعطل هذه العملية .

وأوضح التقرير الطبى أن مرض كرون له عدد من الأسباب للإصابة به وهى :

1. عامل الوراثة .

2. ضعف الجهاز المناعى لدى الشخص المصاب .

3. الاصابة بالعدوى الفيروسية والبكتيرية والتى تعتمد أيضا على ضعف المناعة فى مواجهتها .

4. التدخين.

5. التقدم فى العمر لدى كبار السن .

وأوضح التقرير، أن علاج مرض كرون يحتاج إلى مزيد من الوقت، حيث من الممكن أن يستمر لشهور عديدة فى علاجه، وفقا لما يراه الطبيب المتخصص من حالة المريض، ولابد من سرعة الاستشارة الطبية فى حالة ظهور أى آلام بالمعدة لمنع تفاقم المرض واتخاذ العلاج الدوائى اللازم، والنظام الغذائى الذى يتبعه المريض والذى يتم تحديده من قبل الطبيب حتى لا تحدث مضاعفات فى حالة تناول أطعمة تضر بالمعدة .