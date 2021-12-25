شكرا لقرائتكم خبر عن هل الإفراط فى السكر المضاف يسبب التهابات بالجسم؟ دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الالتهاب هو جزء من عملية الشفاء الطبيعية للجسم، أثناء الإصابة أو العدوى يطلق الجسم مواد كيميائية للمساعدة في حمايته ومحاربة أي كائنات ضارة، وهذا يمكن أن يسبب الاحمرار والدفء والتورم، ولكن وفقا لتقرير موقع " healthline"، هناك بعض الأطعمة ، مثل السكر ، يمكن أن تسبب أيضًا التهابًا في الجسم ، وهو أمر طبيعي.

ومع ذلك ، فإن تناول الكثير من الأطعمة الالتهابية قد يسبب التهابًا مزمنًا منخفض الدرجة، ويمكن أن يسبب هذا مشاكل صحية خطيرة ، مثل أمراض القلب والسكري والسرطان والحساسية.

يرتبط الكثير من السكر المضاف بالالتهابات

أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن اتباع نظام غذائي غني بالسكر المضاف يؤدي إلى السمنة ومقاومة الأنسولين وزيادة نفاذية الأمعاء والالتهابات منخفضة الدرجة، وتؤكد الدراسات البشرية الارتباط بين السكر المضاف وعلامات الالتهاب العالية.

وجدت دراسة أجريت على 29 شخصًا بصحة جيدة أن استهلاك 40 جرامًا فقط من السكر المضاف من علبة واحدة فقط بسعة 375 مل من الصودا يوميًا، أدى إلى زيادة علامات الالتهاب ومقاومة الأنسولين وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، ويميل هؤلاء الأشخاص إلى اكتساب المزيد من الوزن أيضًا

وجدت دراسة أخرى أجريت على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة أن تناول علبة واحدة من الصودا العادية يوميًا لمدة 6 أشهر أدى إلى زيادة مستويات حمض اليوريك، وهو محفز للالتهابات ومقاومة الأنسولين، وكان الأشخاص الذين شربوا صودا الدايت أو الحليب أو الماء لم يكن لديهم زيادة في مستويات حمض اليوريك .

يمكن أن يؤدي شرب المشروبات السكرية إلى ارتفاع مستويات الالتهاب، علاوة على ذلك ، يمكن أن يستمر هذا التأثير لفترة طويلة من الوقت.