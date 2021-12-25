شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن استخدام الموز لعلاج جفاف البشرة والشعر فى الشتاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الموز فاكهة قوية غنية بالفوائد الصحية، فهو عبارة عن جرعة مغذية، يحتوى الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم وفيتامين C و B6 المفيدان لصحة الشعر والبشرة، حيث يغذي البوتاسيوم الموجود في الموز البشرة والشعر الجاف، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا"، كيف يمكن تضمين الموز فى نظام العناية بالبشرة خاصة خلال فصل الشتاء حيث البرد القارس.

يمكن تقشير وتناول وهرس لب الموز، ويمكن استخدامه أيضًا موضعيًا على كلًا من الشعر والوجه، حيث تتمتع هذه الفاكهة بخصائص استعادة عالية لنضارة البشرة، كما أنها ستلغي الضرر الناجم عن العلاجات الكيميائية والصبغة المتكررة للشعر.

الموز لعلاج جفاف البشرة والشعر

تغذي الفاكهة بشرتك وتشدها، مما يجعلك تبدو أصغر سنًا لفترة أطول، فقط أضفِ اللبن الرائب إلى لب الموز قبل وضعه على بشرة الوجه والشعر أيضًا واتركه لمدة 30 دقيقة قبل غسلهما، يمكنك أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من إضافة الجلسرين النقي أو العسل، كما أن لزيت اللوز نفس التأثير على شعرك مما يجعله مغذيًا وصحيًا ولامعًا، كما أن للموز تأثير تنظيف وتنشيط رائع للشعر بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C و B.

يميل الموز إلى دمجه مع الفواكه الأخرى، حيث يمكنك الحصول على التأثيرات المرغوبة للشعر والبشرة، حيث يمكنك إضافة لب البابايا الناضجة وإضافة حفنة من التفاح المبشور ولب البرتقال، حيث تحتوي البابايا على نسبة عالية من الإنزيمات مما يجعلها عاملًا رائعًا لتنظيف فروة الرأس من القشرة.

ويمكن إضافة البرتقال أيضًا، حيث يحتوى على فيتامين سي، لذلك فهو عنصر رائع لإضافته إلى إذا كنتِ تريدين تحقيق التوازن، أما التفاح فله تأثير كبير فى تنظيف البشرة عند مزجه مع الموز بسبب محتواه من البكتين.