شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نوعين من التوابل تحميان من الإصابة بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقول هيئة الرعاية الصحية في ولاية "تكساس" الأمريكية إن التوابل مثل الكمون والقرفة تحتوي على الكثير من مادة البوليفينول، وهي مركبات تقدم فوائد عديدة للذاكرة وصحة الدماغ، ومن ثم يمكن أن تحمى من الإصابة بالخرف، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

وتنص الهيئة على أن مثل هذه التوابل لديها القدرة على التهام لويحات الدماغ الضارة وتقليل الالتهاب لمنع الضعف الإدراكي والإصابة بمرض ألزهايمر.

ومن جانبها، تقترح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن عوامل الخطر مثل فقدان السمع، والاكتئاب غير المعالج، والوحدة أو العزلة الاجتماعية، أو الجلوس معظم اليوم دون ممارسة أى نشاط، قد تكون مهمة أيضًا فى الإصابة بالخرف.

وتوضح أن الأبحاث خلصت إلى أنه من خلال تعديل عوامل الخطر التي يمكننا تغييرها، يمكن تقليل خطر الإصابة بالخرف بحوالي الثلث، كما يؤكد الخبراء على أن ما هو مفيد للقلب مفيد أيضًا للعقل، وهذا يعني أنه يمكنك المساعدة في تقليل خطر الإصابة بأمراض التدهور المعرفى عن طريق الحفاظ على مستويات ضغط الدم طبيعية وتحت السيطرة.

كما تحث الأحاث على أهمية الحفاظ على وزن صحى والوقاية من السمنة لأنها يمكن أن ترفع ضغط الدم لديك ما يترتب عليه خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وكلاهما مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف الوعائي.

ويمكن أن يساعد الحرص على إجراء فحوصات طبية منتظمة في اكتشاف العلامات المبكرة المتعلقة ببعض المشكلات الصحية التي يمكن أن تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالخرف، خاصة فى المراحل المتقدمة من العمر.



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