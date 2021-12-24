شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون: الخلايا الجذعية قد تكون بداية العلاج لدى مرضى التهاب الكبد الدهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بارقة أمل للمرضى المصابين بمشاكل في الكبد، حيث نشرت أبحاث جديدة في موقع " medicalxpress"، تؤكد أن استخدام الخلايا الجذعية يمكن أن يقلل التعرض لأي مضاعفات خاصة بأمراض الكبد المختلفة، وخاصة الالتهاب الكبدي والدهون.

الإصابة بالتهابات كبدية تعد السبب في وفاة 50% من وفيات العالم، لذا قام فريق طبي بمعهد هدسون بتشكيل أكبر فريق أسترالي من الباحثين في مجال الالتهاب، والذي ينصب تركيزه على تطوير علاجات للوقاية من الأمراض الناجمة عن الالتهاب أو التخفيف من حدتها، ومن خلال العمل أثبت أن الخلايا الجذاعية لديها القدرة على تقليل فرص التعرض لانتكاسات صحية بسبب الإصابة بالتهابات كبدية الدهنية.

أول علاج محتمل لأمراض الكبد

وقال الباحثون، إنه لا توجد حاليًا خيارات علاج لمرض التهاب الكبد الدهني لمنع تطور المرض بخلاف تثقيف المريض وتغيير نمط الحياة، وهذا يعني أنه يجب استكشاف خيارات بديلة ، لذلك نأمل أن تؤدي نتائج هذه الدراسة إلى تطوير علاجات فعالة لأمراض الكبد، ويقدم بحثنا أول دليل على أن خلايا الجذعية يمكنها التحكم في استجابة الكبد.