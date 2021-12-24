شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم تشخيص سرطان قشرة الغدة الكظرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرف سرطان قشر الكظر بسرطان قشرة الغدة الكظرية، وهي الطبقة الخارجية من الغدة الكظرية، والغدد الكظرية هي غدد توجد أعلى الكلى، تنتج هرمونات تنظم وظائف الجسم، في المراحل المبكرة، غالبًا لا يسبب سرطان قشر الكظر أعراضًا ملحوظة.

ووفقا لتقرير موقع " verywellhealth"، يكتشف العديد من الأشخاص المصابين بهذا النوع من السرطان أنهم اكتشفوا أنهم مصابون به بالمصادفة من خلال التصوير أو اختبارات الحالات الأخرى، على سبيل المثال، يمكن اكتشاف سرطان قشرة الغدة الكظرية عندما يخضع شخص ما للتصوير مثل التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لأسباب مختلفة تمامًا.

قد تظهر أيضًا مشكلة في الغدة الكظرية عندما يتم فحص مستويات الهرمون لدى شخص ما، على سبيل المثال، قد يشك الطبيب في إصابة الشخص بمتلازمة كوشينج ويجد سببًا لمزيد من التحقيق بعد أن أظهرت اختبارات الدم ارتفاع مستويات الهرمون.

لإجراء تشخيص لسرطان قشر الكظر، سيسألك الطبيب عن تاريخك الطبي، ويقوم بإجراء فحص بدني، ويطلب فحص دم، واختبار بول، ودراسات تصوير.

كيفية تشخيص الأطباء لسرطان قشر الكظر

الفحص البدني

سيتضمن الفحص البدني أخذ تاريخك الطبي، سيسألك طبيبك عن أي أعراض تشعر بها، وقد تشمل الأسئلة ما يلي:

هل تعانين من أي ألم في ظهرك أو بطنك؟

هل تعانين من شعور بالامتلاء في بطنك؟

في بعض الحالات، ورم قشرة الكظر قد الإفراط بعض الهرمونات مثل الكورتيزول ، الألدوستيرون ، التستوستيرون ، و هرمون الاستروجين .

تشمل العلامات التي يمكن للطبيب التحقق منها ارتفاع نسبة السكر في الدم أو ارتفاع ضغط الدم.

إذا كنتِ امرأة في فترة الحيض ، فقد يسأل الطبيب عما إذا كنت قد مررت بدورة مؤخرًا لأن ارتفاع هرمون التستوستيرون أو هرمون الاستروجين يمكن أن يؤثر على الدورة الشهرية. عند الذكور ، يمكن أن يؤثر ارتفاع هرمون الاستروجين على الدافع الجنسي ويسبب الضعف الجنسي ، وهو ما قد يسأل عنه الطبيب أيضًا.

لا يمكن للطبيب تشخيصك بناءً على الفحص البدني فقط. حتى لو كانت لديك بعض الأعراض ، مثل ألم البطن وارتفاع ضغط الدم ، فهذه وحدها لا تعني أنك مصاب بالسرطان.،مطلوب مزيد من الاختبارات لإجراء التشخيص.

الاختبارات التي قد تكشف سرطان الغدة الكظرية

تشمل الاختبارات التي قد يستخدمها الطبيب لتشخيص سرطان قشر الكظر اختبارات البول والدم.

يتحقق اختبار البول من مستويات الكورتيزول أو كيتوستيرويدات، إذا كان أي من هذه المستويات مرتفعًا ، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة في قشرة الغدة الكظرية، ومع ذلك ، فهذا لا يعني بالضرورة أن المشكلة تكمن في السرطان.

الخزعة

إذا تم اكتشاف نمو أثناء التصوير، فقد يقوم الطبيب بإجراء خزعة باستخدام إبرة لجمع عينة منه، ثم يتم تحضيرها وفحصها من قبل أخصائي علم الأمراض (طبيب متخصص في علوم المختبرات) بحثًا عن دليل على الإصابة بالسرطان.

التصوير بالأشعة

إذا كان الفحص البدني والاختبارات المعملية مدعاة للقلق ، فقد يطلب الطبيب التصوير للحصول على نظرة أفضل داخل جسمك، قد تشمل اختبارات التصوير ما يلي:

التصوير المقطعي المحوسب

التصوير بالرنين المغناطيسي

مسح التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني

تصوير الأوعية الكظرية

تصوير الأوردة الكظرية